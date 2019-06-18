Конституционный договор Европейского союза – международный договор, призванный играть роль конституции ЕС и заменить все прежние учредительные акты ЕС.

Значительное расширение Европейского союза за счет приема новых членов из Центральной и Восточной Европы, изменение политического веса Европы в мире потребовали реформы внутренней структуры ЕС и более четкого разграничения его компетенции с государствами-членами. Разработка проекта Конституции ЕС стала одним из направлений реформирования Европейского союза.

По итогам первого года дискуссий на встрече в Лаакене (Бельгия) была одобрена Декларация о будущем Европейского Союза ("Лаакенская декларация") от 15 декабря 2001 года. Именно в этом документе руководители всех государств-членов впервые заявили о своей готовности согласиться с принятием единого "документа конституционного характера", который мог бы стать результатом упрощения и кодификации существующих учредительных договоров.

Выработка проекта была поручена созданному через год на саммите в Брюсселе специальному временному органу – Европейскому конституционному собранию (Конвенту), состоящему из представителей Европейской комиссии, правительств и парламентов стран-членов во главе с бывшим президентом Франции Валери Жискар д'Эстеном.

Проект Конституции был представлен на саммите ЕС в Салониках 20 июня 2003 года, после чего над ним работала Межправительственная конференция, состоящая из министров всех стран Европейского союза с участием Европейской комиссии и Европейского центрального банка. Окончательный текст документа был одобрен на специальном саммите ЕС 18 июня 2004 года.

29 октября 2004 года главы всех 25 государств-членов ЕC подписали в Риме Договор, устанавливающий Конституцию для Европы.

Уникальность этого документа состояла в том, что он появился сразу на 20 языках и стал самой пространной и всеобъемлющей конституцией в мире.

Проект Конституции насчитывал 448 статей, состоял из четырех частей и преамбулы (цели и смысл учреждения ЕС). Первая часть документа содержала основные правовые принципы Конституции (учреждение Союза, его ценности, статус европейского права, распределение полномочий между странами-участницами и ЕС, институты ЕС, процедура выхода из ЕС); вторая часть включала Хартию фундаментальных прав как законодательную часть Конституции; третья часть содержала основные направления политики, четвертая – процедуру ратификации.

Представленный проект Конституции ЕС вносил значительные изменения в структуру и функции институтов ЕС:

- была предусмотрена должность президента в Совете ЕС, который назначался бы Советом сроком на 2,5 года. Планировалось, что президент ЕС будет представлять Союз на международной арене, в его компетенцию также входила подготовка саммитов Евросоюза;

- предусматривалась должность министра иностранных дел ЕС, который должен представлять общую европейскую внешнюю политику. В соответствии с Конституцией министру иностранных дел вменялись в ответственность "внешнеполитические действия Союза, а также координация иных аспектов внешней политики, руководство общей внешней политикой и политикой безопасности сообщества";

- предполагалось сокращение состава Европейской комиссии. С 2014 года число еврокомиссаров должно было составить 2/3 от числа стран-членов;

- расширялись полномочия Европейского парламента, который, как предполагалось, должен был не только утверждать бюджет, но и заниматься проблемами, связанными с состоянием гражданских свобод, пограничного контроля и иммиграции, сотрудничества судебных и правоохранительных структур всех стран ЕС.

Проект Конституции предполагал отказ от принципа консенсуса и замену его принципом так называемого "двойного большинства": решение по большинству вопросов (кроме вопросов внешней политики и безопасности, социального обеспечения, налогообложения и культуры, где сохраняется принцип консенсуса) могло бы считаться принятым, если за него проголосовали не менее 15 стран-членов, представляющих не менее 65% населения всего Европейского союза.

Конституция предусматривала глубокое структурное преобразование системы европейской безопасности. В ней прямо говорилось о создании федеральной структуры национальной безопасности, главенствующей над аналогичными структурами любого государства-члена, притом, что в компетенцию Европейского союза "войдут все сферы внешней политики и все вопросы, относящиеся к безопасности ЕС".

В Конституции содержалось прямое требование следовать общей политике безопасности и отдавать ей полное предпочтение. Европейский суд, который "обеспечивает уважение закона в толковании и применении Конституции", наделялся правом подвергнуть штрафу или другим мерам воздействия государство-члена, не поддержавшего внешнюю политику Европейского союза.

Проект общеевропейской Конституции включал также Хартию основных прав Евросоюза, которая "охватывала широчайший круг прав: от права на равную заработную плату для мужчин и женщин до права получения достойного медицинского обслуживания". В связи с этим предполагалось в 2007 году основать Агентство по основным правам в Вене с целью обеспечения "гарантии того, что ценности, обозначенные в Хартии, будут уважаться".

Еще одним предложением стала статья, регулирующая добровольный выход из Европейского союза, что раньше не предусматривалось ни в одном документе ЕС.

Для вступления Конституции в силу ее должны были ратифицировать все страны – члены ЕС либо голосованием в парламенте, либо путем проведения всенародного референдума. Проект Конституции Европейского союза ратифицировали (парламентским путем и на референдумах) 18 из 27 стран ЕС.

На референдумах, состоявшихся 29 мая 2005 года во Франции и 1 июня 2005 года в Нидерландах, проект Конституции ЕС был отвергнут. Во Франции против Конституции проголосовало 54,9%, при этом явка избирателей составила 70%, что явилось очень высоким показателем. В Нидерландах, где явка избирателей составила 63%, 61,6% проголосовавших отвергли проект Конституции Европейского союза, "за" высказались 38,4%.

На саммите Европейского союза, состоявшемся 16-17 июня 2005 года , Великобритания, Португалия, Дания и Ирландия объявили о переносе на неопределенное время своих национальных референдумов. Швеция заявила, что не ратифицирует Основной Закон ЕС до тех пор, пока Франция и Нидерланды не проведут повторных референдумов.

Летом 2005 года процесс ратификации конституционного акта был приостановлен.

Вплоть до конца 2007 года выдвигалось немало вариантов возрождения документа. На протяжении 2007 года Европейский союз под председательством сначала Германии, а затем Португалии готовил документ, призванный заменить не ратифицированный проект Конституции ЕС. Новый базовый договор должен был учесть реалии Европейского союза, число членов которого к 2007 году выросло с 15 до 27 стран. Результатом долгих поисков путей институциональных преобразований и политического реформирования Европейского союза стала разработка Договора о реформе (Лиссабонского договора). Новый базовый договор был подписан лидерами всех стран-членов ЕС 13 декабря 2007 года в Лиссабоне.

Лиссабонский договор одновременно вобрал в себя дополненные и переработанные положения ранее заключенных соглашений о принципах жизнедеятельности объединенной Европы – Римского договора (1957), Маастрихтского (1992), Амстердамского (1996) и Договора Ниццы (2000), на котором в период институционального кризиса основывалось функционирование институтов ЕС.

В отличие от проекта Конституции ЕС, Договор о реформах не содержит упоминания о конституционных символах Евросоюза – флаге, гимне и единой валюте. Вместе с тем, он предусматривает введение поста президента Европейского Совета, который избирается на два с половиной года, и представляет организацию на международном уровне.

Документ разграничил компетенции ЕС и стран-членов ЕС и обозначил их общие полномочия.

Также договор расширил полномочия Европейского парламента, изменил процедуру голосования в Совете, ввел европейскую гражданскую инициативу, новый орган – европейскую дипломатическую службу и новую должность – Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности.

Договор вступил в силу 1 декабря 2009 года.