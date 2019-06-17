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РИА Новости
Война в Сирии

В МИД назвали удар боевиков по госпиталю в Сирии военным преступлением

Вчера, 20:21
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Москва считает военным преступлением ракетный удар боевиков в Сирии по госпиталю, виновные должны быть наказаны, заявили в понедельник в МИД РФ.
"Как стало известно, вечером 6 июня действующие на территории Сирии боевики нанесли ракетный удар по госпиталю в населенном пункте Мхарда на северо-западе САР. Серьезные повреждения получили фасад здания, операционный блок, кабинет неотложной помощи и госпитальное отделение. По линии ВОЗ продолжается прояснение обстоятельств нападения", - сообщается в тексте МИД РФ, опубликованном на сайте.
"Решительно осуждаем это военное преступление. Убеждены, что виновные в нем должны понести заслуженное и справедливое наказание", - говорится в комментарии на сайте российского дипведомства.
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Война в СирииВойна в СирииМИД РФВОЗСирияРоссияВ мире
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