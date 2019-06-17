Яркий уличный перформанс на открытии Театральной олимпиады в Петербурге

Олимпиада — масштабный фестиваль и площадка для глобального театрального диалога.
Олимпиада — масштабный фестиваль и площадка для глобального театрального диалога.
Главная идея мероприятия состоит в объединении разных театральных школ.
Главная идея мероприятия состоит в объединении разных театральных школ.
Во время олимпиады непримиримые оппоненты собираются вместе, чтобы продемонстрировать все возможности современного театра.
Во время олимпиады непримиримые оппоненты собираются вместе, чтобы продемонстрировать все возможности современного театра.
В год 25-летнего юбилея Театральная олимпиада впервые в истории проходит одновременно в двух странах — России и Японии.
В год 25-летнего юбилея Театральная олимпиада впервые в истории проходит одновременно в двух странах — России и Японии.
Основным местом проведения мероприятия стал Санкт-Петербург.
Основным местом проведения мероприятия стал Санкт-Петербург.
В Театральной олимпиаде участвуют 52 театра из 21 страны.
В Театральной олимпиаде участвуют 52 театра из 21 страны.
В программе — спектакли выдающихся театральных режиссеров.
В программе — спектакли выдающихся театральных режиссеров.
На открытии Олимпиады выступили коллективы из России, Германии, Нидерландов, Франции и других стран.
На открытии Олимпиады выступили коллективы из России, Германии, Нидерландов, Франции и других стран.
Зрители церемонии открытия увидели спектакли знаменитых уличных театров мира, многие из которых приехали в Петербург впервые.
Зрители церемонии открытия увидели спектакли знаменитых уличных театров мира, многие из которых приехали в Петербург впервые.
Например, театр из Нидерландов представил спектакль Odyssee по мотивам "Одиссеи" Гомера.
Например, театр из Нидерландов представил спектакль Odyssee по мотивам "Одиссеи" Гомера.
Сцена из спектакля Odysseee.
Научно-просветительская часть Олимпиады будет представлена лекциями и мастер-классами театральных деятелей со всего мира.
Научно-просветительская часть Олимпиады будет представлена лекциями и мастер-классами театральных деятелей со всего мира.
Кроме того, в рамках специальных программ будут организованы две дополнительные площадки.
Кроме того, в рамках специальных программ будут организованы две дополнительные площадки.
Часть спектаклей пройдет на Дальнем Востоке.
А участники специальной театральной смены в лагере "Артек" примут участие в репетициях, мастер-классах и встречах с героями олимпиады.
А участники специальной театральной смены в лагере "Артек" примут участие в репетициях, мастер-классах и встречах с героями олимпиады.
Театральная олимпиада будет длиться почти полгода.
Театральная олимпиада будет длиться почти полгода.
Сцена из спектакля Odysseee на открытии Театральной олимпиады.
Сцена из спектакля Odysseee на открытии Театральной олимпиады.
Зрители на церемонии открытия Международной театральной олимпиады.
Зрители на церемонии открытия Международной театральной олимпиады.