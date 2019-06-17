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РИА Новости

Яркий уличный перформанс на открытии Театральной олимпиады в Петербурге

Вчера, 20:07
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Санкт-Петербург принимает одно из главных событий Года театра — Международную театральную олимпиаду. Зрителей ждут гастроли лучших зарубежных коллективов и национальных театров из регионов России, лекции и мастер-классы мастеров со всего мира. Зрелищная церемония открытия — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Олимпиада — масштабный фестиваль и площадка для глобального театрального диалога.

Сцена из спектакля Firebirds театра из Германии Titanick во время церемонии открытия Международной Театральной Олимпиады в Санкт-Петербурге
1 из 18

Олимпиада — масштабный фестиваль и площадка для глобального театрального диалога.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Главная идея мероприятия состоит в объединении разных театральных школ.

Театр Странствующие куклы господина Пэжо в спектакле-шествии Декаденс во время церемонии открытия Международной Театральной Олимпиады в Санкт-Петербурге
2 из 18

Главная идея мероприятия состоит в объединении разных театральных школ.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Во время олимпиады непримиримые оппоненты собираются вместе, чтобы продемонстрировать все возможности современного театра.

Сцена из спектакля Firebirds театра из Германии Titanick во время церемонии открытия Международной Театральной Олимпиады в Санкт-Петербурге
3 из 18

Во время олимпиады непримиримые оппоненты собираются вместе, чтобы продемонстрировать все возможности современного театра.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В год 25-летнего юбилея Театральная олимпиада впервые в истории проходит одновременно в двух странах — России и Японии.

Сцена из спектакля Firebirds театра из Германии Titanick во время церемонии открытия Международной Театральной Олимпиады в Санкт-Петербурге
4 из 18

В год 25-летнего юбилея Театральная олимпиада впервые в истории проходит одновременно в двух странах — России и Японии.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Основным местом проведения мероприятия стал Санкт-Петербург.

Сцена из спектакля Firebirds театра из Германии Titanick во время церемонии открытия Международной Театральной Олимпиады в Санкт-Петербурге
5 из 18

Основным местом проведения мероприятия стал Санкт-Петербург.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В Театральной олимпиаде участвуют 52 театра из 21 страны.

Сцена из спектакля Firebirds театра из Германии Titanick во время церемонии открытия Международной Театральной Олимпиады в Санкт-Петербурге
6 из 18

В Театральной олимпиаде участвуют 52 театра из 21 страны.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В программе — спектакли выдающихся театральных режиссеров.

Сцена из спектакля Firebirds театра из Германии Titanick во время церемонии открытия Международной Театральной Олимпиады в Санкт-Петербурге
7 из 18

В программе — спектакли выдающихся театральных режиссеров.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

На открытии Олимпиады выступили коллективы из России, Германии, Нидерландов, Франции и других стран.

Сцена из спектакля Mobile Homme театра из Франции Transe Express во время церемонии открытия Международной Театральной Олимпиады в Санкт-Петербурге
8 из 18

На открытии Олимпиады выступили коллективы из России, Германии, Нидерландов, Франции и других стран.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Зрители церемонии открытия увидели спектакли знаменитых уличных театров мира, многие из которых приехали в Петербург впервые.

Сцена из спектакля Mobile Homme театра из Франции Transe Express во время церемонии открытия Международной Театральной Олимпиады в Санкт-Петербурге
9 из 18

Зрители церемонии открытия увидели спектакли знаменитых уличных театров мира, многие из которых приехали в Петербург впервые.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Например, театр из Нидерландов представил спектакль Odyssee по мотивам "Одиссеи" Гомера.

Сцена из спектакля Odysseee театра из Нидерландов Gajies во время церемонии открытия Международной Театральной Олимпиады в Санкт-Петербурге
10 из 18

Например, театр из Нидерландов представил спектакль Odyssee по мотивам "Одиссеи" Гомера.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля Odysseee.

Сцена из спектакля Odysseee театра из Нидерландов Gajies во время церемонии открытия Международной Театральной Олимпиады в Санкт-Петербурге
11 из 18

Сцена из спектакля Odysseee.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Научно-просветительская часть Олимпиады будет представлена лекциями и мастер-классами театральных деятелей со всего мира.

Сцена из спектакля Odysseee театра из Нидерландов Gajies во время церемонии открытия Международной Театральной Олимпиады в Санкт-Петербурге
12 из 18

Научно-просветительская часть Олимпиады будет представлена лекциями и мастер-классами театральных деятелей со всего мира.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Кроме того, в рамках специальных программ будут организованы две дополнительные площадки.

Сцена из спектакля Odysseee театра из Нидерландов Gajies во время церемонии открытия Международной Театральной Олимпиады в Санкт-Петербурге
13 из 18

Кроме того, в рамках специальных программ будут организованы две дополнительные площадки.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Часть спектаклей пройдет на Дальнем Востоке.

Сцена из спектакля Odysseee театра из Нидерландов Gajies во время церемонии открытия Международной Театральной Олимпиады в Санкт-Петербурге
14 из 18

Часть спектаклей пройдет на Дальнем Востоке.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

А участники специальной театральной смены в лагере "Артек" примут участие в репетициях, мастер-классах и встречах с героями олимпиады.

Сцена из спектакля Odysseee театра из Нидерландов Gajies во время церемонии открытия Международной Театральной Олимпиады в Санкт-Петербурге
15 из 18

А участники специальной театральной смены в лагере "Артек" примут участие в репетициях, мастер-классах и встречах с героями олимпиады.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Театральная олимпиада будет длиться почти полгода.

Сцена из спектакля Odysseee театра из Нидерландов Gajies во время церемонии открытия Международной Театральной Олимпиады в Санкт-Петербурге
16 из 18

Театральная олимпиада будет длиться почти полгода.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля Odysseee на открытии Театральной олимпиады.

Сцена из спектакля Odysseee театра из Нидерландов Gajies во время церемонии открытия Международной Театральной Олимпиады в Санкт-Петербурге
17 из 18

Сцена из спектакля Odysseee на открытии Театральной олимпиады.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Зрители на церемонии открытия Международной театральной олимпиады.

Зрители во время церемонии открытия Международной Театральной Олимпиады в Санкт-Петербурге
18 из 18

Зрители на церемонии открытия Международной театральной олимпиады.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Санкт-Петербург принимает одно из главных событий Года театра — Международную театральную олимпиаду. Зрителей ждут гастроли лучших зарубежных коллективов и национальных театров из российских регионов, лекции и мастер-классы мастеров со всего мира. Открытие ярого фестиваля — в фотоленте Ria.ru.
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