Яркий уличный перформанс на открытии Театральной олимпиады в Петербурге

Санкт-Петербург принимает одно из главных событий Года театра — Международную театральную олимпиаду. Зрителей ждут гастроли лучших зарубежных коллективов и национальных театров из регионов России, лекции и мастер-классы мастеров со всего мира. Зрелищная церемония открытия — в фотоленте Ria.ru.