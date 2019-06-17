МИД прокомментировал переизбрание России в экономический совет ООН

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Переизбрание России членом Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) говорит о признании значительного вклада страны в обеспечение эффективного функционирования Совета, заявили в МИД РФ.

Россия 14 июня была переизбрана в состав ЭКОСОС на период 2020-2022 годов. Вместе с Россией в состав этого органа были избраны Австралия, Бангладеш, Бенин, Ботсвана, Габон, Китай, Колумбия, Конго, Республика Корея, Латвия, Никарагуа, Норвегия, Панама, Таиланд, Финляндия, Черногория и Швейцария.

"Россия является неизменным членом ЭКОСОС с момента его основания. Переизбрание в Совет в очередной раз свидетельствует о широком признании значительного вклада нашей страны в обеспечение эффективного функционирования Совета и надлежащего выполнения возложенных на него обязательств применительно к меняющимся задачам и вызовам", - говорится в комментарии , опубликованном на сайте российского дипведомства.

В министерстве также отметили, что российская делегация в ЭКОСОС будет дальше "прилагать необходимые усилия для укрепления центральной координирующей роли Совета в рамках системы развития ООН на благо всех государств-членов".