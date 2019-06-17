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РИА Новости

МИД прокомментировал переизбрание России в экономический совет ООН

Вчера, 18:49
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© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Переизбрание России членом Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) говорит о признании значительного вклада страны в обеспечение эффективного функционирования Совета, заявили в МИД РФ.
Россия 14 июня была переизбрана в состав ЭКОСОС на период 2020-2022 годов. Вместе с Россией в состав этого органа были избраны Австралия, Бангладеш, Бенин, Ботсвана, Габон, Китай, Колумбия, Конго, Республика Корея, Латвия, Никарагуа, Норвегия, Панама, Таиланд, Финляндия, Черногория и Швейцария.
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"Россия является неизменным членом ЭКОСОС с момента его основания. Переизбрание в Совет в очередной раз свидетельствует о широком признании значительного вклада нашей страны в обеспечение эффективного функционирования Совета и надлежащего выполнения возложенных на него обязательств применительно к меняющимся задачам и вызовам", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте российского дипведомства.
В министерстве также отметили, что российская делегация в ЭКОСОС будет дальше "прилагать необходимые усилия для укрепления центральной координирующей роли Совета в рамках системы развития ООН на благо всех государств-членов".
"Особое внимание планируется уделить эффективной реализации Повестки-2030. Российская Федерация представит добровольный национальный обзор достижения ЦУР (целей устойчивого развития – ред.) на ПФУР (Политическом форуме по устойчивому развитию – ред.) в 2020 г", - подчеркнули в ведомстве. Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой ЭКОСОС состоится в июле в Нью-Йорке.
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