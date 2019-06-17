Власти Татарстана рассказали, от чего зависит размер соцподдержки жителей

КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. При назначении мер социальной поддержки жителям Татарстана учитывается уровень их имущественной обеспеченности, что позволяет сделать выплаты малоимущим более адресными, сообщили РИА Новости в министерстве труда, занятости и соцзащиты республики, комментируя корректировку критериев нуждаемости.

Ранее газета "Известия" сообщила, что в рамках пилотного проекта по борьбе с бедностью региональные власти предлагают корректировку критериев нуждаемости. Например, в Ивановской области чиновники выделили группу "ленивых" бедных, "которые, имея дополнительное имущество, не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния (продать, сдать в аренду, либо, если это земельный участок, использовать его как дополнительный источник продуктов питания)".

В министерстве труда и социальной защиты РФ пояснили, что регионы при назначении мер социальной поддержки малоимущим гражданам могут сами устанавливать критерии, которые вводятся для совершенствования механизма оказания соцподдержки.

"При назначении отдельных мер социальной поддержки, установленных на уровне Республики Татарстан, применяются критерии нуждаемости, уровень имущественной обеспеченности граждан. Так, при назначении ежемесячного пособия на ребенка и ежемесячной денежной выплаты на проезд пенсионерам, помимо доходов граждан, с 1 апреля 2019 года учитывается уровень их имущественной обеспеченности", - сообщили в минсоцзащиты Татарстана.

По информации министерства, согласно новшествам, не имеют права на получение указанных выплат граждане, имеющие в собственности яхты, летательные аппараты, снегоходы, объекты промышленного производства, два и более легковых автомобиля, год выпуска одного из которых не превышает 3 лет, квартиры, площадь которых в расчете на каждого члена семьи превышает 40 квадратных метров, земельные участки, площадь которых в расчете на каждого члена семьи превышает 0,2 гектара, дачные дома, площадь которых в расчете на каждого члена семьи превышает 40 квадратных метров.

Таким образом, в Татарстане пенсионеры с размером пенсии более 25 тысяч рублей в месяц или имеющие в собственности перечисленные "сверхнормативные" объекты недвижимости не могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату на проезд в размере 480 рублей. При этом одиноко проживающие пенсионеры, имеющие в собственности квартиру общей площадью не больше 80 квадратных метров, сохранят право на получение ежемесячной денежной выплаты на проезд.

С января 2020 года сэкономленные бюджетные средства от введения критериев нуждаемости пойдут на оказание дополнительных мер социальной поддержки многодетным семьям, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума.