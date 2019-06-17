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РИА Новости

В России ввели штраф за нарушения с разрушающими озоновый слой веществами

Вчера, 18:07
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В России будут штрафовать за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с веществами, разрушающими озоновый слой, данная статья введена в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) федеральным законом, подписанным в понедельник президентом РФ Владимиром Путиным.
В соответствии с новой статьей КоАП, за несоблюдение этих требований гражданам грозят штрафы в размере одна-две тысячи рублей, юридических лиц будут штрафовать на 100-250 тысяч рублей.
За повторное нарушение в течение года сумма штрафа для граждан вырастет до 3,5 тысячи рублей, для юридических лиц - до 400 тысяч.
Кроме того, штрафовать будут за аналогичные нарушения при обращении с потенциально опасными химическими и радиоактивными веществами, а также с микроорганизмами. За первое нарушение предусмотрен штраф для граждан в размере 5-10 тысяч рублей, для юридических лиц - в размере 100-250 тысяч рублей. За повторное же нарушение размер штрафа вырастет для граждан до 12 тысяч, для юридических лиц - до 300 тысяч рублей.
Если же действием или бездействием будет нанесен вред здоровью людей или ущерб окружающей среде, не попадающий под статьи уголовного кодекса, то штраф для граждан составит 15-20 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 350 до 400 тысяч рублей.
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