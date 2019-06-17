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РИА Новости

Автоюрист прокомментировал закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП

Вчера, 18:33
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Поправки в закон, ужесточающие наказание за "пьяные" ДТП, скажутся положительно на ситуации на дороге, но при этом права водителей должны быть соблюдены, заявил РИА Новости специализирующийся на автомобильной тематике юрист Дмитрий Рощин.
В понедельник президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении наказания за ДТП, совершенные в пьяном виде и повлекшие тяжелые травмы или гибель людей. В частности, по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") виновникам "пьяных" ДТП теперь грозят сроки от 8 до 15 лет в случае гибели двух или более лиц (сейчас - от 4 до 9 лет), в случае гибели человека - от 5 до 12 лет (сейчас - от 2 до 7 лет), в случае тяжкого вреда - от 3 до 7 лет (сейчас - до 4 лет).
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"Данные поправки, безусловно, должны сказаться положительно на ситуацию на дороге. Водитель лишний раз подумает о том, что нахождение за рулем в нетрезвом состоянии может плохо закончиться не только для окружающих, но и для него. Тем не менее, при этом должна быть выстроена такая система, при которой права водителей будут соблюдаться сотрудниками правоохранительных органов. Невольно они получили инструмент дополнительного давления на автомобилистов, в какой-то степени и их запугивания. Разумеется, на этом фоне может расцвести и коррупция", - отметил Рощин.
По его словам, сотрудники Госавтоинспекции не всегда разъясняют права остановленным гражданам.
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"Такие проблемы никуда не делись. Для примера: сотрудник ДПС может попросить вас пройти тест на алкоголь на месте и сразу заполнить бумаги. Если же у вас возникнут вопросы к процедуре и вы захотите перепройти её в медучреждении, полицейский укажет на вашу подпись и откажет в повторном освидетельствовании. Позже в суде это вряд ли будет принято во внимание. Есть ещё огромное количество мелочей – процедуры с автомобилем или водителем проводятся без понятых, в медучреждении не разъясняют, что водитель может сдавать не только мочу, но и кровь. В итоге не обладающий широкими юридическими знаниями автомобилист находится в некоторой опасности, а значит, новые поправки в закон могут только навредить, при том даже невиновным", - добавил автоюрист, заключив, что работу инспекторов также нужно совершенствовать законодательно.
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