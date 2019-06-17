Якутский праздник Ысыах в Москве собрал более 10 тысяч человек

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Якутский национальный праздник Ысыах, который 15 июня по традиции прошел на территории московского музея-заповедника "Коломенское", собрал более 10 тысяч гостей, сообщает пресс-служба главы Якутии.

В этом году Московский Ысыах состоялся под знаком Года консолидации в Республике Саха (Якутия), Года театра в РФ и Года экологического благополучия в Алданском районе Якутии, который на этот раз и стал главным организатором праздника. Ежегодно Ысыах в столице знакомит гостей с различными районами республики.

Главным театрализованным событием стало открытие Ысыаха. Древний обряд благословления провел заслуженный артист Якутии Валентин Исаков, с приветствиями выступили хозяева и почетные гости праздника. В течение дня на сцене проходили выступления коллективов Алданского района. Свою межнациональную программу на Ысыахе представил Московский дом национальностей, более 20 гостей стали участниками конкурса национального костюма "Страна многоликая", зрители познакомились с презентацией нового экстремального проекта "Покорители холода".

У главного символа Якутии в Коломенском – Сэргэ – развернулись фольклорные конкурсы народов Якутии, здесь же раскинулась эвенкийская деревня, где можно было принять участие в мастер-классах и купить понравившиеся эвенкийские изделия. Впервые у Сэргэ разместилось оленье стойбище, ставшее популярным местом для фото. Одним из самых посещаемых мест стала также площадка дегустации якутской кухни, где были организованы кулинарные мастер-классы. На Московском Ысыахе работал и музей якутского быта, где гости могли узнать о традициях и обычаях якутского народа и получить на память оберег.

Кроме того, В Коломенском прошли состязания в национальных видах спорта – хапсагае, якутских вертушке и прыжках, а также Всероссийский турнир по мас-рестлингу, собравший более 50 спортсменов со всей страны в 12 весовых категориях.