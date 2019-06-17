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РИА Новости

Иностранные пилотажные группы не примут участие в "Армии-2019"

Вчера, 17:28
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкФорум "Армия-2018"
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© РИА Новости / Александр Вильф
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Форум "Армия-2018". Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Зарубежные авиационные группы высшего пилотажа не будут участвовать в летной программе международного форума "Армия-2019", сообщил журналистам в понедельник генеральный директор компании "Международные конгрессы и выставки", занимающейся организацией "Армии-2019", Евгений Андрианов.
"Иностранные пилотажные группы отказались от участия в летной программе "Армии-2019". Их приглашали, но никто не ответил согласием", - сказал он.
В прошлом году, наряду с российскими лётчиками из "Стрижей" и "Русских витязей", в лётной программе форума принимала участие группа высшего пилотажа ВВС Китая "Первое августа".
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