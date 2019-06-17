Иностранные пилотажные группы не примут участие в "Армии-2019"

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Зарубежные авиационные группы высшего пилотажа не будут участвовать в летной программе международного форума "Армия-2019", сообщил журналистам в понедельник генеральный директор компании "Международные конгрессы и выставки", занимающейся организацией "Армии-2019", Евгений Андрианов.

"Иностранные пилотажные группы отказались от участия в летной программе "Армии-2019". Их приглашали, но никто не ответил согласием", - сказал он.