Иностранные пилотажные группы не примут участие в "Армии-2019"

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Зарубежные авиационные группы высшего пилотажа не будут участвовать в летной программе международного форума "Армия-2019", сообщил журналистам в понедельник генеральный директор компании "Международные конгрессы и выставки", занимающейся организацией "Армии-2019", Евгений Андрианов.
"Иностранные пилотажные группы отказались от участия в летной программе "Армии-2019". Их приглашали, но никто не ответил согласием", - сказал он.
В прошлом году, наряду с российскими лётчиками из "Стрижей" и "Русских витязей", в лётной программе форума принимала участие группа высшего пилотажа ВВС Китая "Первое августа".