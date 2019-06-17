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РИА Новости

ДРСМД сейчас выглядит "скорее мертвым, чем живым", считает Чижов

Вчера, 17:16
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии "Новая Европа: чего ждать России?" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии Новая Европа: чего ждать России? в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Договор по РСМД в настоящее время выглядит "скорее мертвым, чем живым", это ситуация вызывает сожаление, заявил в понедельник журналистам на пресс-конференции в Брюсселе постпред России при ЕС Владимир Чижов.
"К сожалению, договор по РСМД выглядит скорее мертвым, чем живым, что является негативным развитием и вызывает сожаление", - сказал Чижов, отметив, что в нынешней ситуации важно найти решение по СНВ-3, потому что в противном случае "мир войдет в более опасную фазу".
В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действии договора, следует из текста документа.
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018
13 июня, 14:33
Приостановление ДРСМД затруднит продление договора СНВ, заявил Слуцкий
Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект о приостановлении ДРСМД и рекомендовал нижней палате принять его в первом чтении, сообщил РИА Новости 10 июня первый зампред комитета Андрей Красов. Думский комитет по обороне является соисполнителем по данному законопроекту.
СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия, в свою очередь, неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
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