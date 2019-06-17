ДРСМД сейчас выглядит "скорее мертвым, чем живым", считает Чижов

БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Договор по РСМД в настоящее время выглядит "скорее мертвым, чем живым", это ситуация вызывает сожаление, заявил в понедельник журналистам на пресс-конференции в Брюсселе постпред России при ЕС Владимир Чижов.

"К сожалению, договор по РСМД выглядит скорее мертвым, чем живым, что является негативным развитием и вызывает сожаление", - сказал Чижов, отметив, что в нынешней ситуации важно найти решение по СНВ-3, потому что в противном случае "мир войдет в более опасную фазу".

В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

Путин внес в Госдуму проект о приостановлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действии договора, следует из текста документа.

Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект о приостановлении ДРСМД и рекомендовал нижней палате принять его в первом чтении, сообщил РИА Новости 10 июня первый зампред комитета Андрей Красов. Думский комитет по обороне является соисполнителем по данному законопроекту.