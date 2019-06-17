Канеман, Гоулстон и Пайн выступят на MTT Forum

© Фото : Компания BBI Канеман, Гоулстон и Пайн выступят на MTT Forum

МОСКВА, 17 июн - Компания BBI. Даниэль Канеман, Марк Гоулстон и Джозеф Пайн выступят на MTT Forum 7 октября в Москве.

Вы узнаете детали неочевидных, но эффективных бизнес-практик, которые основаны на психологии и поведенческой экономике.

Хедлайнером форума выступит Даниэль Канеман — лауреат Нобелевской премии по экономике и автор бестселлера "Думай медленно… решай быстро". Мистер Канеман расскажет о том, как научиться находить системные ошибки в привычках мышления и принимать решения более рационально.

Марк Гоулстон обучает искусству переговоров сотрудников ФБР и полиции, а также топ-менеджеров крупных компаний. Его подход успешно применяют в переговорах с акулами бизнеса, террористами и даже проектными менеджерами.

Джозеф Пайн — автор бестселлера "Экономика впечатлений" и эксперт по созданию персонализированного пользовательского опыта. Пайн консультирует компании из списка Fortune 500, помогая им продавать клиентам запоминающиеся впечатления, а не просто товары и услуги.

Мероприятие пройдет в Центре международной торговли Москвы, по адресу: Краснопресненская наб,12.

Организатор – компания МТТ