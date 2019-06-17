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РИА Новости

Канеман, Гоулстон и Пайн выступят на MTT Forum

Вчера, 17:05
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© Фото : Компания BBIКанеман, Гоулстон и Пайн выступят на MTT Forum
Канеман, Гоулстон и Пайн выступят на MTT Forum
© Фото : Компания BBI
МОСКВА, 17 июн - Компания BBI. Даниэль Канеман, Марк Гоулстон и Джозеф Пайн выступят на MTT Forum 7 октября в Москве.
Вы узнаете детали неочевидных, но эффективных бизнес-практик, которые основаны на психологии и поведенческой экономике.
Хедлайнером форума выступит Даниэль Канеман — лауреат Нобелевской премии по экономике и автор бестселлера "Думай медленно… решай быстро". Мистер Канеман расскажет о том, как научиться находить системные ошибки в привычках мышления и принимать решения более рационально.
Марк Гоулстон обучает искусству переговоров сотрудников ФБР и полиции, а также топ-менеджеров крупных компаний. Его подход успешно применяют в переговорах с акулами бизнеса, террористами и даже проектными менеджерами.
Джозеф Пайн — автор бестселлера "Экономика впечатлений" и эксперт по созданию персонализированного пользовательского опыта. Пайн консультирует компании из списка Fortune 500, помогая им продавать клиентам запоминающиеся впечатления, а не просто товары и услуги.
Мероприятие пройдет в Центре международной торговли Москвы, по адресу: Краснопресненская наб,12.
Организатор – компания МТТ
Организационный партнер – компания BBI
Подробности по ссылке.
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