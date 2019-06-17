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РИА Новости

Власти Риги заявили о политическом и экономическом кризисе в столице Латвии

Вчера, 15:47
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкГорода мира. Рига
Города мира. Рига
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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РИГА, 17 июн – РИА Новости. Вице-мэр Риги Олег Буров считает, что в Риге наступил политический и экономический кризис из-за раскола в коалиции в Рижской думе.
Ранее во фракции партии "Согласие" в Рижской думе произошел раскол, из нее были исключены четыре депутата, которые отказались поддержать согласованные партией кандидатуры Сандриса Бергманиса на пост вице-мэра Риги и Олега Бурова в правление Рижского порта. Позже Вадим Баранник, Алексей Росликов, Валерий Петров и Виталий Дубов создали свою фракцию под названием "Фракция независимых депутатов". В результате коалиция "Согласия" и "Честь служить Риге" потеряла большинство в Рижской думе.
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"Если мы говорим о политической ситуации, ни для кого не секрет, что четыре депутата вышли из фракции "Согласия". Я не хочу их анализировать и гадать, как они будут голосовать, но ясно, что отношения "Согласия" и бывших ее членов весьма непростые, поэтому сегодня у нас официально меньшинство", — заявил Буров журналистам в понедельник.
Он также сообщил, что из-за сложившейся ситуации и уменьшения финансирования городов со стороны государства в столице возник кризис.
"Да, это политический кризис, это и кризис экономической ситуации, потому что серьезная ситуация в этом году не только в Риге, но и во всех самоуправлениях. Мы, как и они, получили гораздо меньше отчислений от государства", — сказал Буров.
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Ранее фракции оппозиции Рижской думы договорились созвать внеочередное заседание, на котором будет предложено выразить недоверие мэру Риги Дайнису Турлайсу. Такое решение оппозиция приняла после разговора с Турлайсом, во время которого он высказал свое видение будущего думы. Для того, чтобы созвать внеочередное заседание необходимы подписи 20 депутатов. После получения заявки внеочередное заседание по поводу отстранения мэра от должности должно быть созвано в течение двух недель. Ближайшее заседание Рижской думы планируется 20 июня.
Турлайс был избран мэром Риги 30 мая после избрания экс-главы города Нил Ушакова депутатом Европарламента. Турлайс представляет партию "Честь служить Риге", которая входит в состав правящей коалиции в столичной думе. Коалицию составляют две партии - "Честь служить Риге" и выступающая в поддержку русскоязычных жителей партия "Согласие", лидером которой является Ушаков.

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27 мая, 02:38
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