В Нижнем Тагиле мужчина получил ранения в результате стрельбы в кафе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате стрельбы в кафе в Нижнем Тагиле Свердловской области, стрелок задержан, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"Происшествие, о котором идет речь, вызвавшее широкий резонанс, произошло около 6.00 (4.00 мск) 16 июня… В 8.15 (6.15 мск) в Центральную городскую больницу №1 от дома №16 по улице Юности, где располагается круглосуточное кафе "Грот", был доставлен с подозрением на огнестрельное ранение грудной клетки и левого бедра 34-летний житель Дзержинского района города по имени Виталий", - сказал Горелых.

По предварительным данным, возле входа в увеселительное заведение между двумя мужчинами, находившимися в состоянии сильного алкогольного опьянения, произошел словесный конфликт. Пострадавший сообщил, что ранее со стрелком знаком не был. В адрес друг друга молодые люди обменялись нелицеприятными выражениями, после чего один из них ушел домой, но вскоре вернулся с пистолетом в руках и три раза выстрелил в сторону оппонента.

Пресс-секретарь регионального ГУ МВД уточнил, что полицейские установили личности участников инцидента. Орудие преступления сыщики обнаружили и изъяли. Это травматический пистолет МП-79-9 ТМ. Его хозяин, 35-летний местный житель по имени Роман, владеет им на законных основаниях, есть соответствующее разрешение.