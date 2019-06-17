В Нижнем Тагиле мужчина получил ранения в результате стрельбы в кафе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате стрельбы в кафе в Нижнем Тагиле Свердловской области, стрелок задержан, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
"Происшествие, о котором идет речь, вызвавшее широкий резонанс, произошло около 6.00 (4.00 мск) 16 июня… В 8.15 (6.15 мск) в Центральную городскую больницу №1 от дома №16 по улице Юности, где располагается круглосуточное кафе "Грот", был доставлен с подозрением на огнестрельное ранение грудной клетки и левого бедра 34-летний житель Дзержинского района города по имени Виталий", - сказал Горелых.
По предварительным данным, возле входа в увеселительное заведение между двумя мужчинами, находившимися в состоянии сильного алкогольного опьянения, произошел словесный конфликт. Пострадавший сообщил, что ранее со стрелком знаком не был. В адрес друг друга молодые люди обменялись нелицеприятными выражениями, после чего один из них ушел домой, но вскоре вернулся с пистолетом в руках и три раза выстрелил в сторону оппонента.
Пресс-секретарь регионального ГУ МВД уточнил, что полицейские установили личности участников инцидента. Орудие преступления сыщики обнаружили и изъяли. Это травматический пистолет МП-79-9 ТМ. Его хозяин, 35-летний местный житель по имени Роман, владеет им на законных основаниях, есть соответствующее разрешение.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Виновнику грозит до двух лет лишения свободы. Точная причина, по которой задержанный взялся за пистолет, сейчас устанавливается. До момента начала судебного разбирательства стрелок будет находиться под подпиской о невыезде, отметил Горелых.