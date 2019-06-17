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РИА Новости

Во Франции задержали лидера повстанцев Чада

Вчера, 14:33
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© AP Photo / Kamil ZihniogluПолицейские на Елисейских полях в Париже
Полицейские на Елисейских полях в Париже
© AP Photo / Kamil Zihnioglu
Полицейские на Елисейских полях в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Лидер повстанцев Чада генерал Махамат Нури задержан во Франции по подозрению в совершении преступлений против человечности, сообщает чадский портал Alwihda Info со ссылкой на семью бывшего военного.
Генерал Нури неоднократно занимал различные посты в правительстве Чада – в частности, возглавлял министерства обороны и внутренних дел.
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В 2006 году генерал отказался от сотрудничества с президентом страны Идрисом Деби и возглавил вооруженную оппозицию. В феврале 2008 года вооруженные формирования под командованием Нури штурмовали столицу Чада Нджамену, но были вынуждены отступить после ожесточенных боев.
В настоящее время Нури продолжает возглавлять повстанческую коалицию "Союз демократических сил за развитие" (UFDD).
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