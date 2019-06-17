Во Франции задержали лидера повстанцев Чада

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Лидер повстанцев Чада генерал Махамат Нури задержан во Франции по подозрению в совершении преступлений против человечности, сообщает чадский портал Alwihda Info со ссылкой на семью бывшего военного.
Генерал Нури неоднократно занимал различные посты в правительстве Чада – в частности, возглавлял министерства обороны и внутренних дел.
В 2006 году генерал отказался от сотрудничества с президентом страны Идрисом Деби и возглавил вооруженную оппозицию. В феврале 2008 года вооруженные формирования под командованием Нури штурмовали столицу Чада Нджамену, но были вынуждены отступить после ожесточенных боев.
В настоящее время Нури продолжает возглавлять повстанческую коалицию "Союз демократических сил за развитие" (UFDD).