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РИА Новости

В Мурманской области обнаружили останки немецкого солдата

Вчера, 13:52
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Фрагменты останков немецкого солдата, оружие и элементы бронетехники обнаружили участники совместной поисковой экспедиции военных Северного флота, представителей Русского географического общества и регионального поискового отряда "Верман" в Кандалакшинском районе Мурманской области, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Северного флота.
С начала июня поисковики обследовали участки местности, на которых проходили локальные бои времен Советско-Финской и Великой Отечественной войн. Особое внимание было уделено исследованиям в районе таможенного поста "Салла", озер Кюлял и Кулуярви, хребта Колтанхариу и высоты Кейнувара.
"В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта", - сообщила пресс-служба.
В том числе поисковики обнаружили и идентифицировали детали корпуса и элементы ходовой части советского танка БТ-7 и германского Т-ΙΙ.
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Все найденные исторические артефакты передадут в Военно-морской музей Северного флота и его филиалы. Хорошо сохранившиеся образцы исторического вооружения отправят на реставрацию.
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Мурманская областьОбщество
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