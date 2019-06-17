В Мурманской области обнаружили останки немецкого солдата

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Фрагменты останков немецкого солдата, оружие и элементы бронетехники обнаружили участники совместной поисковой экспедиции военных Северного флота, представителей Русского географического общества и регионального поискового отряда "Верман" в Кандалакшинском районе Мурманской области, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Северного флота.

С начала июня поисковики обследовали участки местности, на которых проходили локальные бои времен Советско-Финской и Великой Отечественной войн. Особое внимание было уделено исследованиям в районе таможенного поста "Салла", озер Кюлял и Кулуярви, хребта Колтанхариу и высоты Кейнувара.

"В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта", - сообщила пресс-служба.

В том числе поисковики обнаружили и идентифицировали детали корпуса и элементы ходовой части советского танка БТ-7 и германского Т-ΙΙ.