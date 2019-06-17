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РИА Новости
Культура

Лина Хиди хотела другой "смерти" для Серсеи в "Игре престолов"

Вчера, 20:12
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© HBOКадр из фильма "Игра престолов"
Кадр из фильма Игра престолов
© HBO
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Английской актрисе Лине Хиди не нравится, как создатели сериала "Игра престолов" расправились с ее персонажем – королевой Серсеей Ланнистер, сообщает The Guardian.
"Если мы когда-нибудь выпьем с Дэвидом Бениоффом и Дэниелом Вайсом (создатели сериала "Игра престолов - Прим.ред.), то я им скажу, что хотела лучшей смерти для Серсеи", - рассказала актриса.
Внимание, спойлер! В предпоследней серии финального сезона фэнтези-сериала королева Серсея и ее брат-любовник Джейми Ланнистер (Николай Косетр-Вальдау) погибли под обломками замка Королевской Гавани.
"Конечно, каждый актер думал о том, как погибнет его персонаж, - сказала Лина Хиди, - Я была немного шокирована, когда Серсею постигла именно такая участь. Думаю, что создатели просто не могли угодить всем".
У Лины Хиди после завершения сериала не было такого стресса, как у ее коллеги Кита Харингтона (Джон Сноу). Актер лечился в реабилитационном центре от алкоголизма и депрессии.
"Мы все находимся в гигантской группе WhatsApp "Тронеры", в которой ежедневно накапливается куча сообщений. Это весело. Но все заканчивается, поэтому надо идти дальше", - заключила актриса.
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