Лина Хиди хотела другой "смерти" для Серсеи в "Игре престолов"

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Английской актрисе Лине Хиди не нравится, как создатели сериала "Игра престолов" расправились с ее персонажем – королевой Серсеей Ланнистер, Английской актрисе Лине Хиди не нравится, как создатели сериала "Игра престолов" расправились с ее персонажем – королевой Серсеей Ланнистер, сообщает The Guardian.

"Если мы когда-нибудь выпьем с Дэвидом Бениоффом и Дэниелом Вайсом (создатели сериала "Игра престолов - Прим.ред.), то я им скажу, что хотела лучшей смерти для Серсеи", - рассказала актриса.

Внимание, спойлер! В предпоследней серии финального сезона фэнтези-сериала королева Серсея и ее брат-любовник Джейми Ланнистер (Николай Косетр-Вальдау) погибли под обломками замка Королевской Гавани.

"Конечно, каждый актер думал о том, как погибнет его персонаж, - сказала Лина Хиди, - Я была немного шокирована, когда Серсею постигла именно такая участь. Думаю, что создатели просто не могли угодить всем".

У Лины Хиди после завершения сериала не было такого стресса, как у ее коллеги Кита Харингтона (Джон Сноу). Актер лечился в реабилитационном центре от алкоголизма и депрессии.