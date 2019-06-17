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РИА Новости
Тверская область

Руденя: потенциал водного туризма в Тверской области огромен

Вчера, 13:37
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© Fotolia / YuliМост через Волгу в Твери
Мост через Волгу в Твери
© Fotolia / Yuli
ТВЕРЬ, 17 июн – РИА Новости. Национальный туристский форум "Реки России" пройдет в Твери 2 июля - в нем примут участие представители федеральных и региональных органов власти, сферы речного транспорта, промышленного комплекса, а также руководители крупнейших российских туроператорских компаний, эксперты по туризму, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

"Потенциал для водного туризма в Тверской области огромен. Туризм в целом и водный, в частности, мы рассматриваем как приоритетное направление развития экономики региона. На территории Тверской области насчитывается более девятисот рек, включая истоки Волги и Западной Двины, свыше 1700 озер, в том числе известное всей России озеро Селигер", - сказал губернатор области Игорь Руденя.

В пресс-службе отметили, что Тверская область на протяжении многих лет является местом, где обсуждаются перспективы развития речного туризма в стране. Форум пройдет в Завидово Конаковского района, где сейчас реализуется проект туристско-рекреационного кластера "Волжское море".
В рамках форума пройдет пленарная сессия, а также тематические площадки, на которых будут обсуждаться приоритетные направления инвестиций в развитие внутренних водных путей, привлечение туристов в малых городах, расположенных на реках и другие вопросы. Гостям и участникам форума будет представлена выставка, посвящённая более чем 300-летней истории российского пассажирского судоходства. Также планируется проведение конкурса-дегустации исторических рыбных блюд городов, стоящих на Волге.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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