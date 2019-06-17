Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Ставропольском крае

ПЯТИГОРСК, 17 июн - РИА Новости. Двое пострадавших в ДТП с легковым автомобилем и микроавтобусом на Ставрополье находятся в реанимации в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, семеро - в состоянии средней тяжести, один человек получил помощь амбулаторно, сообщил РИА Новости представитель минздрава Ставропольского края.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что двое погибли и 10 человек пострадали Ставропольском крае в результате столкновения грузопассажирского фургона Volkswagen и легкового автомобиля Hyundai.

По данным управления ГИБДД, в результате автоаварии водитель и передний пассажир Hyundai скончались на месте происшествия от полученных травм, еще один пассажир легковушки, а также водитель и восемь пассажиров Volkswagen доставлены в больницу Невинномысска. В ГИБДД также сообщали, что один из пострадавших находится в реанимации, жизни остальных ничего не угрожает.

"Сегодня в 3.15 мск в городскую больницу Невинномысска поступило 10 человек, пострадавших в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля. Один пациент получил амбулаторную медицинскую помощь. Состояние одного из пациентов врачи оценивают как крайне тяжелое. В реанимации также находится прооперированный пациент, чье состояние характеризуется как тяжелое", - отметили в минздраве.