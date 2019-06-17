Под Костромой три человека пострадали при обрушении подвесного моста

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Полиция в Костромской области проводит проверку после того, как у подвесного моста над оврагом в одной из деревень оборвался трос, и три человека получили травмы, сообщил РИА Новости в понедельник замначальника пресс-службы УМВД по региону Роман Варенцов.

Инцидент произошел в воскресенье.

"Это произошло около 11.00. Нам поступило сообщение, что была повреждена подвесная конструкция через овраг в населенном пункте в Островском районе", - сказал собеседник.

По его словам, сам мост деревянный, он держался на железных тросах, один из которых оборвался.