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РИА Новости

Под Костромой три человека пострадали при обрушении подвесного моста

Вчера, 13:16
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Полиция в Костромской области проводит проверку после того, как у подвесного моста над оврагом в одной из деревень оборвался трос, и три человека получили травмы, сообщил РИА Новости в понедельник замначальника пресс-службы УМВД по региону Роман Варенцов.
Инцидент произошел в воскресенье.
"Это произошло около 11.00. Нам поступило сообщение, что была повреждена подвесная конструкция через овраг в населенном пункте в Островском районе", - сказал собеседник.
По его словам, сам мост деревянный, он держался на железных тросах, один из которых оборвался.
"Там в это время находились люди. Трое были госпитализированы. Мы начали проводить проверку по данному факту. Будем выяснять все обстоятельства случившегося", - сказал Варенцов.
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