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РИА Новости

Песков: Россия исходит из заявлений МАГАТЭ о выполнении Ираном обязательств

Вчера, 13:14
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия исходит из заявлений Международного агентства по атомной энергии о том, что Иран выполняет все обязательства по ядерной программе, является самой проверяемой страной со стороны МАГАТЭ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы исходим из того, что, и об этом говорил президент (Владимир) Путин, что Иран является самой проверяемой страной со стороны МАГАТЭ. В этом плане обеспечивается полная транспарентность, и это признается самой организацией", - сказал Песков журналистам.
"Совсем недавняя инспекция МАГАТЭ и доклад МАГАТЭ констатировал, что Иран полностью выполняет взятые на себя обязательства, вот мы исходим пока из этого", - добавил он.
Штаб-квартира МАГАТЭ в Вене
20 мая, 20:06
Иран предупредил МАГАТЭ об увеличении производства низкообогащенного урана
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МАГАТЭДмитрий ПесковРоссияИранВ мире
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