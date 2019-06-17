Песков: Россия исходит из заявлений МАГАТЭ о выполнении Ираном обязательств

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия исходит из заявлений Международного агентства по атомной энергии о том, что Иран выполняет все обязательства по ядерной программе, является самой проверяемой страной со стороны МАГАТЭ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы исходим из того, что, и об этом говорил президент (Владимир) Путин, что Иран является самой проверяемой страной со стороны МАГАТЭ. В этом плане обеспечивается полная транспарентность, и это признается самой организацией", - сказал Песков журналистам.