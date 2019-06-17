Пресс-конференция о демографической ситуации в России

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24 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Население России: преодолеть демографические проблемы и обеспечить устойчивый рост".