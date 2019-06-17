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РИА Новости

Пресс-конференция о демографической ситуации в России

Вчера, 13:02
8
24 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Население России: преодолеть демографические проблемы и обеспечить устойчивый рост".
Участники:
- секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий ФАДЕЕВ;
- полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь ЩЁГОЛЕВ;
- генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана ЧУПШЕВА;
- заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по поддержке семьи, материнства и детства Сергей РЫБАЛЬЧЕНКО.

В рамках мероприятия будут обсуждены ключевые аспекты доклада Общественной палаты Российской Федерации "Демография 2024: как обеспечить устойчивый прирост численности населения".
Как улучшить демографическую ситуацию в регионах? Какова ситуация в Центральной России и на Дальнем Востоке? Какие инвестиции нужны для естественного прироста населения страны? Какие меры поддержки необходимы для многодетных семей? Как совместить экономический и демографический рост? Какие управленческие решения помогут добиться реализации поставленных целей?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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