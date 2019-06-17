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РИА Новости

Патрушев встретился с генсеком Совета нацобороны Венесуэлы

Вчера, 13:01
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 февраля 2019
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в Москве встретился с генсеком Совета национальной обороны Венесуэлы Паскуалино Анхиолильо Фернандесом, стороны обсудили перспективы взаимодействия в сфере безопасности, говорится в сообщении пресс-службы аппарата СБ РФ.
"Секретарь Совета Безопасности России встретился в Москве с генеральным секретарем Совета национальной обороны Боливарианской Республики Венесуэла. Николай Патрушев и Паскуалино Анхиолильо Фернандес обсудили перспективы российско-венесуэльского взаимодействия в сфере безопасности, прежде всего, в области обеспечения внутриполитической стабильности и информационной безопасности", - говорится в сообщении.
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Совет Безопасности РФВенесуэлаНиколай ПатрушевРоссияВ мире
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