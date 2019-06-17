Патрушев встретился с генсеком Совета нацобороны Венесуэлы

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в Москве встретился с генсеком Совета национальной обороны Венесуэлы Паскуалино Анхиолильо Фернандесом, стороны обсудили перспективы взаимодействия в сфере безопасности, говорится в сообщении пресс-службы аппарата СБ РФ.

"Секретарь Совета Безопасности России встретился в Москве с генеральным секретарем Совета национальной обороны Боливарианской Республики Венесуэла. Николай Патрушев и Паскуалино Анхиолильо Фернандес обсудили перспективы российско-венесуэльского взаимодействия в сфере безопасности, прежде всего, в области обеспечения внутриполитической стабильности и информационной безопасности", - говорится в сообщении.