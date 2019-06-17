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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Россия готова содействовать диалогу между Каракасом и оппозицией

Вчера, 13:01
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© РИА НовостиСторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
© РИА Новости
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев на встрече с генсеком Совета национальной обороны Венесуэлы Паскуалино Анхиолильо Фернандесом в Москве подтвердил неизменность позиции РФ в поддержку легитимного президента Венесуэлы и руководства страны, обсудили перспективы взаимодействия в сфере безопасности, говорится в сообщении пресс-службы аппарата СБ РФ.
"Российская сторона подтвердила неизменность позиции, направленной на поддержку легитимно избранного президента Венесуэлы и действующего руководства страны", - говорится в сообщении.
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Кроме того, Патрушев "подтвердил готовность Москвы оказать всестороннее содействие в наращивании диалога между официальным Каракасом и оппозицией с целью выхода на компромиссное решение и преодоление внутриполитического кризиса в стране".
"При этом отмечена недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенного государства извне", - добавляется в сообщении.
Паскуалино Анхиолильо Фернандес прибыл в Россию для участия в 10-ой международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Встреча пройдет 18-20 июня в городе Уфе.
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6 июня, 14:22
Россия выступает против вмешательства во внутренние дела Венесуэлы
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеВенесуэлаРоссияВ мире
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