Россия готова содействовать диалогу между Каракасом и оппозицией

Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев на встрече с генсеком Совета национальной обороны Венесуэлы Паскуалино Анхиолильо Фернандесом в Москве подтвердил неизменность позиции РФ в поддержку легитимного президента Венесуэлы и руководства страны, обсудили перспективы взаимодействия в сфере безопасности, говорится в сообщении пресс-службы аппарата СБ РФ.

"Российская сторона подтвердила неизменность позиции, направленной на поддержку легитимно избранного президента Венесуэлы и действующего руководства страны", - говорится в сообщении.

Кроме того, Патрушев "подтвердил готовность Москвы оказать всестороннее содействие в наращивании диалога между официальным Каракасом и оппозицией с целью выхода на компромиссное решение и преодоление внутриполитического кризиса в стране".

"При этом отмечена недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенного государства извне", - добавляется в сообщении.