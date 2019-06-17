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РИА Новости

Участника убийства семьи под Липецком задержали после десяти лет розыска

Вчера, 12:11
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Следственные органы в Липецкой области задержали пятого участника убийства местной семьи, более 10 лет числившегося в федеральном розыске, сообщило СУ СКР по региону в понедельник.
Следствие установило, что пятеро жителей Лебедянского района договорились о разбойном нападении на супругов-пенсионеров в селе Горицы и вечером 27 декабря 2008 года пришли к ним домой, рассказав о поломке автомобиля. Хозяйка дома впустила компанию – она хорошо была знакома с гостьей, которая торговала одеждой в селе. В доме также был 45-летний сын супругов. Злоумышленники напали на семью и убили. Забрав 100 тысяч рублей и другое имущество, перед уходом преступники открыли газовые конфорки и оставили на столе зажженную свечу, надеясь на пожар, которые скроет следы преступления. Однако взрыва не произошло, на следующий день тела родителей обнаружила их дочь, приехавшая с гостинцами к новогоднему столу.
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Подозреваемые  были задержаны в мае 2009 года. Суд признал их виновными, назначив наказание в виде 74 лет лишения свободы на четверых. Пятому участнику преступной группы удалось скрыться от следствия, в связи с чем он был объявлен в федеральный розыск.
"Спустя 10 лет злоумышленника задержали на территории Тамбовской области, где он проживал под чужим именем. При предъявлении неопровержимых улик он признался в содеянном, подтвердив свои показания при их проверке в доме потерпевших. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Мужчине в настоящее время 34 года. Он обвиняется в разбое и убийстве, совершенных группой лиц по предварительному сговору. В настоящее время проводится комплекс следственных действий для сбора и закрепления доказательственной базы, отмечает следствие.
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