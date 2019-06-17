Гонка на небесах: Red Bull Air Race в Казани

Соревнования проходят на трассе длиной около пяти километров, которая представляет собой петлю с воздушными воротами.
Соревнования проходят на трассе длиной около пяти километров, которая представляет собой петлю с воздушными воротами.
Есть несколько типов ворот: синие нужно преодолеть горизонтально, красные — вертикально. Три последовательно расположенных красных пилона пилоты проходят "змейкой".
Есть несколько типов ворот: синие нужно преодолеть горизонтально, красные — вертикально. Три последовательно расположенных красных пилона пилоты проходят "змейкой".
Все пилоты выходят на трассу по очереди.
Очередность выступлений определяется рейтингом.
Очередность выступлений определяется рейтингом.
Пилоты с одинаковым рейтингом тянут жребий.
Чтобы вести самолет через препятствия низко над землей и на высокой скорости, нужно огромное мастерство.
Чтобы вести самолет через препятствия низко над землей и на высокой скорости, нужно огромное мастерство.
В Air Race важны не только скорость, но и точность.
В Air Race важны не только скорость, но и точность.
Выигрывает тот, кто проходит трассу быстрее и допускает меньше ошибок.
Выигрывает тот, кто проходит трассу быстрее и допускает меньше ошибок.
Этап гонок проходит в России с 2017 года.
Полеты проводят в центре Казани над акваторией реки Казанка перед Казанским Кремлем.
Полеты проводят в центре Казани над акваторией реки Казанка перед Казанским Кремлем.
Соревнования проходят под эгидой Международной авиационной федерации.
Соревнования проходят под эгидой Международной авиационной федерации.
Победителем гонки Red Bull Air Race в Казани стал японский пилот Ёсихидэ Муроя.
Победителем гонки Red Bull Air Race в Казани стал японский пилот Ёсихидэ Муроя.