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РИА Новости

Гонка на небесах: Red Bull Air Race в Казани

Вчера, 13:06
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В Казани состоялся этап кубка мира по авиагонкам Red Bull Air Race. Пилоты соревновались в скорости, точности и мастерстве прохождения сложной воздушной трассы. Захватывающие кадры — в подборке Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Соревнования проходят на трассе длиной около пяти километров, которая представляет собой петлю с воздушными воротами.

Петр Копфштейн (Чехия) во время соревнований в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Казани
1 из 12

Соревнования проходят на трассе длиной около пяти километров, которая представляет собой петлю с воздушными воротами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Есть несколько типов ворот: синие нужно преодолеть горизонтально, красные — вертикально. Три последовательно расположенных красных пилона пилоты проходят "змейкой".

Франсуа ле Во (Франция) во время соревнований в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Казани
2 из 12

Есть несколько типов ворот: синие нужно преодолеть горизонтально, красные — вертикально. Три последовательно расположенных красных пилона пилоты проходят "змейкой".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Все пилоты выходят на трассу по очереди.

Майкл Гулиан (США) во время соревнований в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Казани
3 из 12

Все пилоты выходят на трассу по очереди.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Очередность выступлений определяется рейтингом.

Кристиан Болтон (Чили) во время соревнований в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Казани
4 из 12

Очередность выступлений определяется рейтингом.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Пилоты с одинаковым рейтингом тянут жребий.

Франсуа ле Во (Франция) во время соревнований в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Казани
5 из 12

Пилоты с одинаковым рейтингом тянут жребий.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Чтобы вести самолет через препятствия низко над землей и на высокой скорости, нужно огромное мастерство.

Николя Иванофф (Франция) во время соревнований в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Казани
6 из 12

Чтобы вести самолет через препятствия низко над землей и на высокой скорости, нужно огромное мастерство.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В Air Race важны не только скорость, но и точность.

Хуан Веларде (Испания) во время соревнований в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Казани
7 из 12

В Air Race важны не только скорость, но и точность.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Выигрывает тот, кто проходит трассу быстрее и допускает меньше ошибок.

Мартин Шонка (Чехия) во время соревнований в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Казани
8 из 12

Выигрывает тот, кто проходит трассу быстрее и допускает меньше ошибок.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Этап гонок проходит в России с 2017 года.

Пит Маклауд (Канада) во время соревнований в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Казани
9 из 12

Этап гонок проходит в России с 2017 года.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Полеты проводят в центре Казани над акваторией реки Казанка перед Казанским Кремлем.

Мартин Шонка (Чехия) во время соревнований в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Казани
10 из 12

Полеты проводят в центре Казани над акваторией реки Казанка перед Казанским Кремлем.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Соревнования проходят под эгидой Международной авиационной федерации.

Николя Иванофф (Франция) во время соревнований в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Казани
11 из 12

Соревнования проходят под эгидой Международной авиационной федерации.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Победителем гонки Red Bull Air Race в Казани стал японский пилот Ёсихидэ Муроя.

Ёсихидэ Муроя (Япония) во время соревнований в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Казани
12 из 12

Победителем гонки Red Bull Air Race в Казани стал японский пилот Ёсихидэ Муроя.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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