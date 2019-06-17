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РИА Новости

СМИ: у берегов Турции после крушения лодки погибли восемь мигрантов

Вчера, 11:44
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Восемь нелегальных мигрантов погибли, более 30 спасены после крушения лодки у Эгейского побережья Турции, сообщает издание Daily Sabah.
Инцидент произошел у берегов турецкой провинции Мугла. На место происшествия были направлены команды береговой охраны, дайверы и вертолет. Турецкой береговой охране удалось спасти 31 человека, восемь погибли. По данным издания, мигранты пытались добраться до греческих островов.
Мигранты прибывают в Турцию, надеясь добраться через нее в Европу. В 2018 году, по данным турецкого МВД, в стране были задержаны около 268 тысяч нелегальных мигрантов.
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