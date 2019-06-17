Нефтегавань в Махачкале после взрыва на танкере работает без ограничений

Взрыв на танкере в Махачкале. 11 июня 2019

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан Взрыв на танкере в Махачкале. 11 июня 2019

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Нефтегавань в порту Махачкалы, где на прошлой неделе произошел взрыв на танкере, работает без ограничений, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

В ночь на 11 июня на танкере "В Ф Танкер 16" (ходит под российским флагом) в порту Махачкалы раздался взрыв, погибли три человека, еще трое были доставлены в республиканскую клиническую больницу. Впоследствии один из госпитализированных моряков скончался. Компания-судовладелец - "Волжское морское пароходство" - уточнила, что ЧП произошло при выгрузке сырой нефти.

"Нефтегавань работает без ограничений", - сказали в пресс-службе Росморречфлота.

Ранее нефтегавань была закрыта для проведения противопожарных работ, а также из-за следственных действий. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.