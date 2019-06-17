США хотят отложить публикацию "сделки века" по Ближнему Востоку до ноября

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. США планируют отложить публикацию политической части плана по ближневосточному урегулированию до ноября, когда в Израиле будет сформировано новое правительство, заявил спецпредставитель президента Дональда Трампа по международным переговорам Джейсон Гринблатт.

Ранее сообщалось, что США планируют представить план ближневосточного урегулирования, также известный как "сделка века", на экономическом форуме в Бахрейне 25 июня.

В беседе с газетой Jerusalem Post Гринблатт заверил, что приближающаяся предвыборная кампания самого Трампа не помешает публикации плана. "Президент может делать несколько вещей сразу. Он абсолютно вовлечен (в процесс)", - заявил эмиссар президента.

Гринблатт отказался сообщить какие-либо детали проекта. "У нас в руках нечто очень деликатное. Если мы удержим это под замком, шансы на успех повысятся", - отметил он.

Вашингтон начал разработку мирной инициативы два года назад. Эти усилия возглавили советник Трампа Джаред Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат. Американские СМИ сообщали, что новый план будет сосредоточен на экономике и инвестициях.