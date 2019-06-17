Пресс-показ фильма "Паразиты" корейского режиссера Пон Джун-хо

Перед просмотром состоится пресс-конференция, приуроченная к выходу картины в российский прокат.
Участники:
- полномочный министр, советник Посольства Республики Корея в Российской Федерации, директор Культурного центра Посольства Республики Корея в Российской Федерации Ви Мён ЧЖЕ;
- совладелец кинопрокатной компании "ПРОвзгляд" Татьяна ДОЛЖЕНКО.
Российская премьера южнокорейского комедийно-драматического фильма "Паразиты", получившего Золотую пальмовую ветвь 72-го Каннского кинофестиваля в мае 2019 года, пройдет 4 июля.
Семья Ки Тэка живет в полуподвале и перебивается мизерными заработками, собирая упаковки для пиццы. Ситуация меняется, когда благодаря рекомендации друга, фальшивому диплому и природному обаянию старший сын Ки Ву получает работу репетитора. Оказавшись в роскошном доме бизнесмена Пака, парень находит весьма нетривиальный способ решить проблемы своих родных.
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Участники:
- полномочный министр, советник Посольства Республики Корея в Российской Федерации, директор Культурного центра Посольства Республики Корея в Российской Федерации Ви Мён ЧЖЕ;
- совладелец кинопрокатной компании "ПРОвзгляд" Татьяна ДОЛЖЕНКО.
Российская премьера южнокорейского комедийно-драматического фильма "Паразиты", получившего Золотую пальмовую ветвь 72-го Каннского кинофестиваля в мае 2019 года, пройдет 4 июля.
Семья Ки Тэка живет в полуподвале и перебивается мизерными заработками, собирая упаковки для пиццы. Ситуация меняется, когда благодаря рекомендации друга, фальшивому диплому и природному обаянию старший сын Ки Ву получает работу репетитора. Оказавшись в роскошном доме бизнесмена Пака, парень находит весьма нетривиальный способ решить проблемы своих родных.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/