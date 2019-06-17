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РИА Новости

Пресс-показ фильма "Паразиты" корейского режиссера Пон Джун-хо

Вчера, 10:01
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18 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-показ фильма "Паразиты" корейского режиссера Пон Джун-хо.
Перед просмотром состоится пресс-конференция, приуроченная к выходу картины в российский прокат.

Участники:
- полномочный министр, советник Посольства Республики Корея в Российской Федерации, директор Культурного центра Посольства Республики Корея в Российской Федерации Ви Мён ЧЖЕ;
- совладелец кинопрокатной компании "ПРОвзгляд" Татьяна ДОЛЖЕНКО.

Российская премьера южнокорейского комедийно-драматического фильма "Паразиты", получившего Золотую пальмовую ветвь 72-го Каннского кинофестиваля в мае 2019 года, пройдет 4 июля.
Семья Ки Тэка живет в полуподвале и перебивается мизерными заработками, собирая упаковки для пиццы. Ситуация меняется, когда благодаря рекомендации друга, фальшивому диплому и природному обаянию старший сын Ки Ву получает работу репетитора. Оказавшись в роскошном доме бизнесмена Пака, парень находит весьма нетривиальный способ решить проблемы своих родных.

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