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РИА Новости

В МИД Нидерландов прокомментировали инцидент с танкерами в Оманском заливе

Вчера, 09:26
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БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Точной информации о том, кто стоит за атаками на танкеры в Оманском заливе, нет, заявил в понедельник глава МИД Нидерландов Стеф Блок.
"Любые подобные действия неприемлемы. У Нидерландов нет собственной информации, кто стоит за атаками. Мы заинтересованы в любой информации, которая позволила бы прояснить это", - заявил он журналистам перед началом переговоров глав МИД стран ЕС.
Наследный принц Саудовской Аравии, второй заместитель премьер-министра и министр обороны Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
16 июня, 04:34
Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. В Тегеране назвали эти обвинения безосновательными. В МИД РФ, в свою очередь, призвали провести расследование инцидента и дождаться его итогов, призвав не делать скоропалительных выводов.
Танкер Front Altair после пожара в Оманском заливе
16 июня, 20:15
Евросоюз считает высоким риск неверной оценки ситуации в Оманском заливе
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеСтеф БлокЕвросоюзМИД НидерландовВ мире
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