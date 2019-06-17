В МИД Нидерландов прокомментировали инцидент с танкерами в Оманском заливе

БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Точной информации о том, кто стоит за атаками на танкеры в Оманском заливе, нет, заявил в понедельник глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

"Любые подобные действия неприемлемы. У Нидерландов нет собственной информации, кто стоит за атаками. Мы заинтересованы в любой информации, которая позволила бы прояснить это", - заявил он журналистам перед началом переговоров глав МИД стран ЕС.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.