Guardian: Британия и Россия прорабатывают возможность встречи Мэй и Путина

"Будь послушной умницей": Лондон выдвинул неприемлемые для Москвы условия Похоже, перевернуть не самую лучшую страницу российско-британских отношений пока не получится. В Лондоне вроде бы высказались за их улучшение. Но сделали это так, что сразу стало ясно: в британской столице настроены на иное.