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РИА Новости

Guardian: Британия и Россия прорабатывают возможность встречи Мэй и Путина

Вчера, 07:48
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Лондон и Москва изучают возможность встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и президента РФ Владимира Путина на саммите G20 в Осаке, пишет в авторской статье редактор дипломатического отдела газеты Guardian Патрик Уинтур (Patrick Wintour).
"Великобритания и Россия рассматривают возможности потепления в отношениях, в том числе возможность встречи президента России Владимира Путина и Терезы Мэй на саммите лидеров G20 в Японии в конце этого месяца", - сообщается в авторской статье. При этом автор не указывает источники информации.
Уточняется, что первая встреча Мэй и Путина после инцидента в Солсбери сможет состояться, только если обе стороны будут уверены, что она будет продуктивной, и можно будет обозначить общую повестку.
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Официальным подтверждением информации о проработке встречи российского президента и британского премьера РИА Новости пока не располагает.
Газета также отмечает, что саммит G20 в Осаке, вероятно, станет последним международным визитом Мэй в качестве премьер-министра.
В конце мая Мэй объявила, что 7 июня уйдет с поста лидера Консервативной партии. Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit. Мэй останется премьер-министром страны до момента избрания ее преемника. Как ожидается, имя нового главы правительства станет известно во второй половине июля.
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Тереза МэйЕвросоюзВладимир ПутинВеликобританияРоссияВ мире
Популярные комментарии
И зачем нашему президенту встречаться с отработавшей свой срок "газонокосилкой".
17 июня, 09:11
kirensk320
1820000
А кто такая ныне эта Мэй?
17 июня, 07:56
Владимир Белогорский
1410000
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