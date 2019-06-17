Guardian: Британия и Россия прорабатывают возможность встречи Мэй и Путина

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Лондон и Москва изучают возможность встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и президента РФ Владимира Путина на саммите G20 в Осаке, пишет в авторской статье редактор дипломатического отдела газеты Guardian Патрик Уинтур (Patrick Wintour).
"Великобритания и Россия рассматривают возможности потепления в отношениях, в том числе возможность встречи президента России Владимира Путина и Терезы Мэй на саммите лидеров G20 в Японии в конце этого месяца", - сообщается в авторской статье. При этом автор не указывает источники информации.
Уточняется, что первая встреча Мэй и Путина после инцидента в Солсбери сможет состояться, только если обе стороны будут уверены, что она будет продуктивной, и можно будет обозначить общую повестку.
9 июня, 10:00"Будь послушной умницей": Лондон выдвинул неприемлемые для Москвы условия Похоже, перевернуть не самую лучшую страницу российско-британских отношений пока не получится. В Лондоне вроде бы высказались за их улучшение. Но сделали это так, что сразу стало ясно: в британской столице настроены на иное.
Официальным подтверждением информации о проработке встречи российского президента и британского премьера РИА Новости пока не располагает.
Газета также отмечает, что саммит G20 в Осаке, вероятно, станет последним международным визитом Мэй в качестве премьер-министра.
В конце мая Мэй объявила, что 7 июня уйдет с поста лидера Консервативной партии. Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit. Мэй останется премьер-министром страны до момента избрания ее преемника. Как ожидается, имя нового главы правительства станет известно во второй половине июля.