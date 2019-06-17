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РИА Новости

"Бесполезное" алиби: житель Чечни отсидел за убийство, которого не совершал

Вчера, 08:00
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© Фото : предоставлено Шамилем ХасаевымМовсур Хасаев
Мовсур Хасаев
© Фото : предоставлено Шамилем Хасаевым
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. На днях Свердловский областной суд оправдал жителя Чечни Мовсура Хасаева, обвиняемого в заказном убийстве. Все произошло в Екатеринбурге восемь лет назад. Мовсур уверял, что в тот день находился в селе Ведено на поминках дяди, а на Урале не бывал никогда. Это были готовы подтвердить около ста свидетелей. Однако в основу уголовного дела легли другие показания и Хасаев провел за решеткой полтора года. О том, почему в этой истории еще рано ставить точку, — в материале РИА Новости.

Старый "висяк"

Двадцатидвухлетнего екатеринбургского бизнесмена Ашота Арутюняна убили ночью 27 мая 2011-го. Когда он подходил к своему подъезду, киллер выстрелил ему в затылок. Затем преступник выпустил еще несколько пуль в сторону двух свидетелей — сотрудников ЧОП, охранявших дом, — и быстро скрылся. Охранники не пострадали, успев спрятаться в подвале.
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСотрудники Следственного комитета
Сотрудники Следственного комитета
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сотрудники Следственного комитета
Следователи возбудили три уголовных дела по статьям "Убийство", "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот оружия", а оперативники занялись поиском киллера. Свидетели помогли составить фоторобот подозреваемого, но в момент преступления было темно, лицо стрелка скрывал козырек кепки, поэтому портрет получился весьма условным. Установленные в доме камеры видеонаблюдения не помогли.
Опросив очевидцев, полицейские сосредоточились на отработке связей Арутюняна. По их данным, кроме предпринимательской деятельности, погибший имел определенный вес в местных криминальных кругах. Однако установить тех, кому была выгодна его смерть, не удалось, и расследование забуксовало почти на пять лет.

Два свидетеля

Помогло другое дело. В 2005-м и 2006-м в Курганской области застрелили предпринимателей (и по совместительству представителей преступных группировок) Валерия Худякова и Андрея Волкова.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСуд по делу замглавы администрации Екатеринбурга Виктора Контеева
Суд по делу замглавы администрации Екатеринбурга В.Контеева
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Суд по делу замглавы администрации Екатеринбурга Виктора Контеева
Организатором оказался вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев, известный в криминальных кругах под кличкой Витя Крокодил. Причина расправы — борьба за контроль над крупной екатеринбургской овощебазой и Петуховским контрольным пунктом, через который на Урал шел основной поток фруктов из Средней Азии.
Чиновника и его подельников задержали в 2011-м. Один из соучастников, уроженец Гудермесского района Чечни Роман Юсупов, уже был знаком оперативникам — он фигурировал в деле Арутюняна. В день убийства Юсупов встречался с ним в кафе. Правда, тогда веских доказательств его причастности к гибели бизнесмена найти не удалось.
Юсупов не дожил до вынесения приговора по делу Контеева — скончался в СИЗО от туберкулеза. Тем не менее пару лет назад сотрудники СК вновь просмотрели собранные по нему материалы и обнаружили фотографию: он позирует с несколькими земляками на фоне гор.
© Фото : предоставлено Шамилем ХасаевымИз-за этой фотографии Хасаева едва не осудили за убийство
Из-за этой фотографии Хасаева едва не осудили за убийство
© Фото : предоставлено Шамилем Хасаевым
Из-за этой фотографии Хасаева едва не осудили за убийство
Следователи продемонстрировали снимок двум свидетелям убийства Арутюняна — охранникам дома, и те уверенно указали на одного человека: 35-летнего уроженца села Ведено Мовсура Хасаева. Зимой 2018-го его задержали, доставили в Екатеринбург и поместили в следственный изолятор.

Смена показаний

Арест Хасаева наделал в Чеченской Республике много шума. "Мовсур никогда не был в Екатеринбурге, а в день убийства Арутюняна он находился в селе Ведено на поминках дяди, — рассказывает РИА Новости брат Хасаева Шамиль. — Это готовы были подтвердить около ста человек, причем все они были согласны пройти полиграф, но следователи почему-то это проигнорировали".
С Юсуповым, по словам брата, Мовсур был знаком довольно поверхностно. "Он работал в Грозном на автосервисе, но из-за проблем со здоровьем занимался только бумагами, — продолжает Хасаев. — Роман как-то раз заехал к ним, чтобы отремонтировать автомобиль. Так и познакомились. В знак уважения Мовсур пригласил Юсупова в гости в Ведено — показать природу и достопримечательности. У нас так принято. Там и сделали этот злополучный снимок".
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГорная дорога Ведено — Ботлих — Кезеной-Ам
Горная дорога Ведено-Ботлих-Кезеной-Ам
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Горная дорога Ведено — Ботлих — Кезеной-Ам
Кроме того, по словам родственников, Хасаев хромал — какой из него киллер?
"Еще подростком, в 1998-м, Мовсур упал с лестницы и сильно повредил бедренную кость. Потом ему неправильно наложили гипс, из-за чего несколько раз пришлось ломать кость. В итоге образовался нарост, нога стала короче на шесть сантиметров, а кроме того, появился тремор в конечностях и сильно искривился позвоночник, — объясняет Шамиль. — Мы привозили следователям медицинские документы, но те не верили. По ходатайству адвоката они все же провели экспертизу и убедились, что одна нога короче, но заявили, что лишь на четыре сантиметра. Повторное независимое обследование показало, что все-таки на шесть".
Родственники Хасаева устраивали одиночные пикеты возле зданий Совета Федерации и СКР с просьбами передать материалы дела в центральный аппарат для более объективного расследования, а также обращались к правозащитникам. Поддержал Мовсура и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
© Фото : предоставлено Шамилем ХасаевымПикет в поддержку Мовсура
Пикет в поддержку Мовсура
© Фото : предоставлено Шамилем Хасаевым
Пикет в поддержку Мовсура
"Параллельно мы с адвокатами занимались собственным расследованием, но так и не нашли ниточку, которая бы связывала гибель Арутюняна с Юсуповым. То, что перед убийством они встречались в кафе, ни о чем не говорит. Арутюнян много с кем виделся и общался, — рассуждает Шамиль. — К тому же два основных свидетеля на стадии следствия четыре раза меняли показания, которые, скорее всего, дали под давлением. Также они отказались от проверки на полиграфе".

Редкий приговор

По просьбе подсудимого его дело рассматривал суд присяжных. В итоге единогласным решением Хасаева признали невиновным по всем трем статьям. "Обвинение строилось на показаниях двух человек, которые якобы видели меня в темноте всего две секунды и спустя шесть лет смогли опознать, — отметил Мовсур после вынесения приговора. — Тем более в Екатеринбурге я никогда в жизни до задержания не был".
© Фото : предоставлено Шамилем ХасаевымС Хасаева сняли наручники прямо в зале суда
С Хасаева сняли наручники прямо в зале суда
© Фото : предоставлено Шамилем Хасаевым
С Хасаева сняли наручники прямо в зале суда
Решение суда одобрил Совет по правам человека, тщательно изучавший материалы дела. "Я рад, что суд поддержал позицию СПЧ в вопросе о невиновности Хасаева. При том, как редко у нас выносят оправдательные приговоры, этот вердикт особенно примечателен, — заявил глава совета Михаил Федотов. — Я абсолютно убежден в том, что ни один невиновный человек не должен оказываться за решеткой, поэтому каждый такой приговор — большая ценность".
Впрочем, точку в этой истории ставить рано — прокуратура намерена обжаловать оправдательный вердикт. Если Верховный суд оставит приговор в силе, следствию придется искать убийц Арутюняна заново.
Сам Хасаев сейчас находится в больнице на реабилитации — по словам брата, полтора года, проведенные в СИЗО, сильно подорвали его здоровье. Тем временем родственники Мовсура готовят судебный иск в отношении лиц, инициировавших уголовное дело.
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