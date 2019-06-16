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РИА Новости

Чемпионат русских троек в Москве

Вчера, 16:17
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский

На Центральном московском ипподроме стартовал чемпионат русских троек. В этом году первенство отмечает двадцатилетие.

Участники XX Чемпионата России русских троек перед заездом на Центральном Московском ипподроме
1 из 10

На Центральном московском ипподроме стартовал чемпионат русских троек. В этом году первенство отмечает двадцатилетие.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Это второй этап чемпионата — он называется "Московское лето". Первый этап состоялся еще в январе. Мероприятие проходит в рамках Дней Франции в России.

Участники XX Чемпионата России русских троек перед заездом на Центральном Московском ипподроме
2 из 10

Это второй этап чемпионата — он называется "Московское лето". Первый этап состоялся еще в январе. Мероприятие проходит в рамках Дней Франции в России.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Зрители увидели не только фигурную езду, но и заезд русских троек.

Участники XX Чемпионата России русских троек на Центральном Московском ипподроме
3 из 10

Зрители увидели не только фигурную езду, но и заезд русских троек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Фигурная езда также называется "балетом русских троек". Экипажи на ограниченном пространстве перед трибунами демонстрировали съезженность лошадей и выполняли различные элементы.

Участники XX Чемпионата России русских троек во время заезда на Центральном Московском ипподроме
4 из 10

Фигурная езда также называется "балетом русских троек". Экипажи на ограниченном пространстве перед трибунами демонстрировали съезженность лошадей и выполняли различные элементы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В заездах определяют резвейшую русскую тройку.

Участники XX Чемпионата России русских троек перед заездом на Центральном Московском ипподроме
5 из 10

В заездах определяют резвейшую русскую тройку.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Участники чемпионата облачились в русские национальные костюмы — рубахи-косоворотки и сарафаны. Кто-то из женщин даже надел кокошник.

Участники XX Чемпионата России русских троек выполняют фигурную езду на Центральном Московском ипподроме
6 из 10

Участники чемпионата облачились в русские национальные костюмы — рубахи-косоворотки и сарафаны. Кто-то из женщин даже надел кокошник.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Участие во втором этапе чемпионата приняли экипажи из Вологды, Костромы, Архангельской области, Владимира, Москвы и Подмосковья.

Участники XX Чемпионата России русских троек и зрители на Центральном Московском ипподроме
7 из 10

Участие во втором этапе чемпионата приняли экипажи из Вологды, Костромы, Архангельской области, Владимира, Москвы и Подмосковья.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Чемпионат русских троек считается одним из главных украшений Дней Франции в России.

Участники XX Чемпионата России русских троек на Центральном Московском ипподроме
8 из 10

Чемпионат русских троек считается одним из главных украшений Дней Франции в России.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

У экипажей можно было увидеть флаги обеих стран.

Участники XX Чемпионата России русских троек во время заезда на Центральном Московском ипподроме
9 из 10

У экипажей можно было увидеть флаги обеих стран.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Международный праздник объединил всех любителей конного спорта России и Франции.

Участники XX Чемпионата России русских троек выполняют парную фигурную езду на Центральном Московском ипподроме
10 из 10

Международный праздник объединил всех любителей конного спорта России и Франции.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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