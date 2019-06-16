Чемпионат русских троек в Москве

На Центральном московском ипподроме стартовал чемпионат русских троек. В этом году первенство отмечает двадцатилетие.
На Центральном московском ипподроме стартовал чемпионат русских троек. В этом году первенство отмечает двадцатилетие.
Это второй этап чемпионата — он называется "Московское лето". Первый этап состоялся еще в январе. Мероприятие проходит в рамках Дней Франции в России.
Это второй этап чемпионата — он называется "Московское лето". Первый этап состоялся еще в январе. Мероприятие проходит в рамках Дней Франции в России.
Зрители увидели не только фигурную езду, но и заезд русских троек.
Зрители увидели не только фигурную езду, но и заезд русских троек.
Фигурная езда также называется "балетом русских троек". Экипажи на ограниченном пространстве перед трибунами демонстрировали съезженность лошадей и выполняли различные элементы.
Фигурная езда также называется "балетом русских троек". Экипажи на ограниченном пространстве перед трибунами демонстрировали съезженность лошадей и выполняли различные элементы.
В заездах определяют резвейшую русскую тройку.
В заездах определяют резвейшую русскую тройку.
Участники чемпионата облачились в русские национальные костюмы — рубахи-косоворотки и сарафаны. Кто-то из женщин даже надел кокошник.
Участники чемпионата облачились в русские национальные костюмы — рубахи-косоворотки и сарафаны. Кто-то из женщин даже надел кокошник.
Участие во втором этапе чемпионата приняли экипажи из Вологды, Костромы, Архангельской области, Владимира, Москвы и Подмосковья.
Участие во втором этапе чемпионата приняли экипажи из Вологды, Костромы, Архангельской области, Владимира, Москвы и Подмосковья.
Чемпионат русских троек считается одним из главных украшений Дней Франции в России.
Чемпионат русских троек считается одним из главных украшений Дней Франции в России.
У экипажей можно было увидеть флаги обеих стран.
У экипажей можно было увидеть флаги обеих стран.
Международный праздник объединил всех любителей конного спорта России и Франции.
Международный праздник объединил всех любителей конного спорта России и Франции.