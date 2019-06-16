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РИА Новости

Египет осудил обстрел хуситами двух аэропортов в Саудовской Аравии

Вчера, 12:21
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Египет решительно осуждает обстрел двух аэропортов в Саудовской Аравии, который совершили мятежники из йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы), говорится в заявлении египетского МИД.
Ранее хуситы заявили, что обстреляли из Йемена два аэропорта на юго-западе Саудовской Аравии в городах Абха и Джизан, предупредив Эр-Рияд о новых бомбежках в случае продолжения военных действий в Йемене. В то же время саудовский телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что силы ПВО королевства сбили ракету в субботу вечером в небе над Абхой.
"Египет вновь заявляет о полной поддержке братского правительства и народа Королевства Саудовской Аравии в борьбе против таких жестоких нападений и попыток подорвать его безопасность и стабильность, подчеркивая, что такие нападения на мирных жителей и гражданские объекты представляют собой вопиющее нарушение международных норм и законов", - сообщил МИД Египта в Facebook.
Отмечается, что Египет поддерживает все меры, предпринимаемые Саудовской Аравией для отражения "таких террористических нападений" и обеспечения безопасности своих граждан.
В минувшую пятницу саудовские силы ПВО сообщили, что сбили пять ракет, направленных по Абхе и приграничному району Хамис аль-Мушит. До этого, 12 июня, в результате попадания ракет хуситов по залу прилета в аэропорту Абхи были ранены 26 человек, в том числе женщины и дети.
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