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РИА Новости

Замглавы СММ ОБСЕ оценит обстановку на участках разведения сил в Донбассе

Вчера, 11:42
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© Фото : OSCEЗаместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон
Заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон
© Фото : OSCE
Заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон. Архивное фото
ЛУГАНСК, 16 июн - РИА Новости. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Марк Этерингтон оценит обстановку на участках разведения сил и средств у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался.
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"Сейчас в планах господина Этерингтона еще раз ознакомится с обстановкой на участке разведения сил на участке у Станицы Луганской. Причем с обеих сторон. И на нашей, и на украинской стороне", - сказал Дейнего по итогу встречи с Этерингтоном.
Полпред уточнил, что первый замглавы миссии намерен посетить и район участка разведения сил у населенного пункта Золотое.
"Внимание привлекает всех и, в первую очередь, СММ ОБСЕ участок, там, где нам удалось провести разведение – это участок у Золотого", - сообщил Дейнего.
По его словам, Этерингтон также выразил готовность ознакомится с последствиями обстрелов со стороны украинских силовиков жилого массива в Золотом-5, где на текущей неделе были повреждены жилые дома, здание школы и другие объекты инфраструктуры.
"Это прежде всего в центре внимания в Минске. И СММ ОБСЕ готово ознакомится с обстановкой, которая сложилась в этих районах. Я надеюсь, что к следующей встрече (заседанию контактной группы в Минске 19 июня, - ред.) СММ ОБСЕ представит более глубокий анализ ситуации. И эта ситуация будет двигаться в сторону реализации рамочного решения о разведении сил и средств", - сказал Дейнего.
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11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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