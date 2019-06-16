Замглавы СММ ОБСЕ оценит обстановку на участках разведения сил в Донбассе

ЛУГАНСК, 16 июн - РИА Новости. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Марк Этерингтон оценит обстановку на участках разведения сил и средств у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался.

"Сейчас в планах господина Этерингтона еще раз ознакомится с обстановкой на участке разведения сил на участке у Станицы Луганской. Причем с обеих сторон. И на нашей, и на украинской стороне", - сказал Дейнего по итогу встречи с Этерингтоном.

Полпред уточнил, что первый замглавы миссии намерен посетить и район участка разведения сил у населенного пункта Золотое.

"Внимание привлекает всех и, в первую очередь, СММ ОБСЕ участок, там, где нам удалось провести разведение – это участок у Золотого", - сообщил Дейнего.

По его словам, Этерингтон также выразил готовность ознакомится с последствиями обстрелов со стороны украинских силовиков жилого массива в Золотом-5, где на текущей неделе были повреждены жилые дома, здание школы и другие объекты инфраструктуры.