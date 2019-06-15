На Ставрополье пять человек пострадали в ДТП с "Камазом" и минивэном

ПЯТИГОРСК, 15 июн - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате столкновения "Камаза" с минивэном на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону.

"В субботу около 18.20 мск на 61 километре автодороги Преградное - Тахта - Ипатово на территории Ипатовского района произошло столкновение минивэна и грузовика, в котором пострадали пять человек", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, водитель минивэна Hyundai обгонял "Камаз" с прицепом в тот момент, когда грузовик поворачивал налево, в результате чего произошло попутное столкновение транспортных средств, отмечено в сообщении.

"В результате ДТП пять человек с травмами госпитализированы в ЦРБ Ипатовского района… водитель минивэна и четыре его пассажира. Водитель "Камаза" не пострадал. Всего на момент аварии в салоне минивэна находились семеро пассажиров, которые возвращались с Черноморского побережья в Элисту", - добавили в УГИБДД.