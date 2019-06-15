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РИА Новости

На Ставрополье пять человек пострадали в ДТП с "Камазом" и минивэном

Вчера, 21:00
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ПЯТИГОРСК, 15 июн - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате столкновения "Камаза" с минивэном на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону.
"В субботу около 18.20 мск на 61 километре автодороги Преградное - Тахта - Ипатово на территории Ипатовского района произошло столкновение минивэна и грузовика, в котором пострадали пять человек", - говорится в сообщении.
По предварительной версии, водитель минивэна Hyundai обгонял "Камаз" с прицепом в тот момент, когда грузовик поворачивал налево, в результате чего произошло попутное столкновение транспортных средств, отмечено в сообщении.
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"В результате ДТП пять человек с травмами госпитализированы в ЦРБ Ипатовского района… водитель минивэна и четыре его пассажира. Водитель "Камаза" не пострадал. Всего на момент аварии в салоне минивэна находились семеро пассажиров, которые возвращались с Черноморского побережья в Элисту", - добавили в УГИБДД.
Обстоятельства автоаварии, а также степень ответственности обоих водителей устанавливаются, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб, уточнили в ведомстве.
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ГИБДД МВД РФСтавропольский крайПроисшествия
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