Челябинские полицейские нашли похищенного отцом ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Челябинские полицейские нашли ребенка, похищенного биологическим отцом, с мальчиком все в порядке, сообщает в субботу региональное ГУ МВД.
Ранее мать мальчика Светлана Лыкова заявила РИА Новости, что 9 июня она вместе с супругом, четырехлетним сыном и десятимесячной дочерью вышла из дома и направилась к автомобилю. Когда женщина пристегивала младшего ребенка к детскому устройству, около машины появился родной отец мальчика и, брызнув другу семьи, который пришел на помощь, перцовым баллончиком в лицо, забрал малыша и убежал. По словам женщины, ее бывший сожитель состоит в секте и ранее уже угрожал забрать ребенка. Челябинские следователи возбудили уголовное дело по факту похищения мальчика.
"В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска отдела полиции "Ленинский" УМВД России по городу Челябинску установили возможное местонахождение несовершеннолетнего. Прибыв на место, полицейские нашли мальчика, противоправных действий в отношении него не совершено", - говорится в сообщении.