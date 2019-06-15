Челябинские полицейские нашли похищенного отцом ребенка

Ранее мать мальчика Светлана Лыкова заявила РИА Новости, что 9 июня она вместе с супругом, четырехлетним сыном и десятимесячной дочерью вышла из дома и направилась к автомобилю. Когда женщина пристегивала младшего ребенка к детскому устройству, около машины появился родной отец мальчика и, брызнув другу семьи, который пришел на помощь, перцовым баллончиком в лицо, забрал малыша и убежал. По словам женщины, ее бывший сожитель состоит в секте и ранее уже угрожал забрать ребенка. Челябинские следователи возбудили уголовное дело по факту похищения мальчика.