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РИА Новости

Челябинские полицейские нашли похищенного отцом ребенка

Вчера, 16:06
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Челябинские полицейские нашли ребенка, похищенного биологическим отцом, с мальчиком все в порядке, сообщает в субботу региональное ГУ МВД.
Ранее мать мальчика Светлана Лыкова заявила РИА Новости, что 9 июня она вместе с супругом, четырехлетним сыном и десятимесячной дочерью вышла из дома и направилась к автомобилю. Когда женщина пристегивала младшего ребенка к детскому устройству, около машины появился родной отец мальчика и, брызнув другу семьи, который пришел на помощь, перцовым баллончиком в лицо, забрал малыша и убежал. По словам женщины, ее бывший сожитель состоит в секте и ранее уже угрожал забрать ребенка. Челябинские следователи возбудили уголовное дело по факту похищения мальчика.
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"В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска отдела полиции "Ленинский" УМВД России по городу Челябинску установили возможное местонахождение несовершеннолетнего. Прибыв на место, полицейские нашли мальчика, противоправных действий в отношении него не совершено", - говорится в сообщении.
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МВД РоссииЧелябинскОбщество
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