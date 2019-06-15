Собянин: московская поликлиника №133 получила международное признание

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Детская поликлиника №133 в Москве получила международный статус Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Детская поликлиника №133 получила международный статус #ВОЗ #ЮНИСЕФ "Больница, доброжелательная к ребенку". Это значит, там уделяют большое внимание грудному вскармливанию малышей. Девять московских роддомов уже имеют такой статус, а вот поликлиника получила его впервые.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 15 июня 2019 г.