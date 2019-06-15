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РИА Новости

Собянин: московская поликлиника №133 получила международное признание

Вчера, 16:02
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Мэр Москвы Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Детская поликлиника №133 в Москве получила международный статус Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии Сбербанка Трансформация в быстро меняющемся мире: государства, компании, люди в рамках ПМЭФ-2019
7 июня, 13:47
Собянин: районы Москвы должны конкурировать по благоустройству с центром
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ВОЗЮНИСЕФСергей СобянинМоскваОбщество
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