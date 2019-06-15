Собянин: московская поликлиника №133 получила международное признание

Детская поликлиника №133 получила международный статус #ВОЗ #ЮНИСЕФ "Больница, доброжелательная к ребенку". Это значит, там уделяют большое внимание грудному вскармливанию малышей. Девять московских роддомов уже имеют такой статус, а вот поликлиника получила его впервые.