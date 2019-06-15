Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-15T14:49Z
https://ria.ru/20190615/1555598519.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/129746/16/1297461670_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_ca617f287c706176be557ff6c898444d.jpg
РИА Новости

Российские компании проведут на ЭКСПО в Харбине более 400 переговоров

Вчера, 14:49
534
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкХарбин
Харбин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Харбин. Архивное фото
ХАРБИН (Китай), 15 июн – РИА Новости. Российские компании проведут на полях VI российско-китайского ЭКСПО в Харбине более 400 переговоров при содействии РЭЦ, заявил в субботу генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев, выступая на V российско-китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса.
"Мы особое внимание уделяем бизнес контактам, сегодня на площадке российско-китайского ЭКСПО мы специально организовали зону коммерческих переговоров, компании заранее готовились, сейчас мы рассчитываем, что за эти два дня только при нашей поддержке будет осуществлено около 400 переговоров, мы рассчитываем, что они дадут свой конкретный результат", - заявил Слепнев.
Шестое российско-китайское ЭКСПО проходит в Харбине с 15 по 19 июня, на общей площади более 86 тысяч квадратных метров разместились стенды свыше 1760 компаний из 74 стран и регионов, китайские предприятия в значительном большинстве – из 21 региона страны в Харбин приехали 1246 компаний. Российское участие тоже весомое – 137 предприятий из 18 субъектов Федерации представят свои товары и услуги на общей площади более 3,2 тысячи квадратных метров.
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Вчера, 04:23
Акимов и Ван Цишань открыли павильон VI российско-китайского ЭКСПО
610002
Обсудить 1
РЭЦХарбинКитайРоссияЭкономика
Рекомендуем
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак ответил на вопросы о возможном сохранении транзита газа через Украину
РИА
Новости
Андрей Слепнев
РЭЦ обсудит с Китаем организацию взаимодействия среднего бизнеса
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин предложил Эрдогану укрепить антитеррористическое сотрудничество
Эльвира Набиуллина
Набиуллина: банки ряда стран хотят подключиться к российскому аналогу SWIFT
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский пообещал инвестиции в инфраструктуру Донбасса
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
Россия рассчитывает на льготные режимы в торговле с Китаем, заявил Титов
Падение легкомоторного самолета в воду во время авиашоу в Плоцке, Польша. 15 июня 2019
В Польше легкомоторный самолет упал в реку во время авиашоу
Сергей Кириенко
Кириенко направил приветствие участникам конкурса "Цифровой прорыв"
Вид Анкары
Анкара и Ташкент договорились усилить продвижение совместных проектов
Танкер Front Altair после пожара в Оманском заливе
В ОАЭ рассказали о ходе расследования атаки на танкеры в Оманском заливе
Корвет Бойкий и корабельный многоцелевой вертолет Ка-27 в Балтийске
Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Додон заявил о преодолении кризиса в Молдавии
Певица MARUV выступает на музыкальной премии Жара Music Awards в Москве
Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фали
В Эр-Рияде призвали жестко ответить на угрозу поставкам энергоносителей
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Акимов рассказал о перспективах поставок сои и молока в Китай
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Исследование: в МФО берут займы для покупки товаров первой необходимости
03:29Ученые назвали новую опасность фастфуда
03:24В Японии неизвестный забрал у полицейского оружие и изрезал его ножом
03:04Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
02:33У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4
02:10В Киеве несколько гаражей обрушились из-за взрыва
01:52У берегов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1
01:50В Петербурге переходившие трассу утка с утятами спровоцировали ДТП
01:46В центре Киева прогремел взрыв
00:16Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек
23:59В Чехии хотят объявить дату ввода союзных войск в 1968 году Днем памяти
23:55В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
23:38Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
23:22Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай
23:20Йеменские мятежники заявили, что обстреляли два саудовских аэропорта
23:18Десятилетняя девочка выжила в ДТП с восемью погибшими под Воронежем
23:03Губернатор пообещал решить проблемы Чемодановки, где в драке погиб человек
22:59МВД подтвердило гибель восьми человек в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
22:42Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника Освободителям
22:31В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу
Лента новостейМолния