Российские компании проведут на ЭКСПО в Харбине более 400 переговоров

ХАРБИН (Китай), 15 июн – РИА Новости. Российские компании проведут на полях VI российско-китайского ЭКСПО в Харбине более 400 переговоров при содействии РЭЦ, заявил в субботу генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев, выступая на V российско-китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса.

"Мы особое внимание уделяем бизнес контактам, сегодня на площадке российско-китайского ЭКСПО мы специально организовали зону коммерческих переговоров, компании заранее готовились, сейчас мы рассчитываем, что за эти два дня только при нашей поддержке будет осуществлено около 400 переговоров, мы рассчитываем, что они дадут свой конкретный результат", - заявил Слепнев.