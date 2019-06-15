Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-15T13:42Z
https://ria.ru/20190615/1555597390.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155505/71/1555057151_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_fbd44584a2456077e789f3b8c43b3143.jpg
РИА Новости

Титов призвал Россию и Китай создать институт для банковских расчетов

Вчера, 13:42
364
© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Александр Натрускин
ХАРБИН (Китай), 15 июн – РИА Новости. России и Китаю необходим специальный институт для осуществления банковских расчетов в условиях, когда китайские банки из-за американских санкций стали отказывать в обслуживании российским компаниям или задерживать их переводы, заявил в субботу журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
"Мы слышим о проблемах, которые связаны с экспортом российской продукции на территорию Китая, вы знаете, что эта сфера в настоящее время активно развивается, это касается различных продуктов, включая продукты питания, промышленные товары, большой спектр различной продукции сегодня пользуется спросом в Китае", - рассказал Титов.
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
Вчера, 12:47
Россия рассчитывает на льготные режимы в торговле с Китаем, заявил Титов
При этом говоря о проблемах, с которыми сталкиваются российские юридические лица с банковским обслуживанием в Китае из-за санкций США, Титов привел в пример то, как Китай решил такую же проблему с Ираном.
"У Китая есть уже опыт по сложным расчетам со сложной страной - это Ираном. Они решили этот вопрос на двустороннем уровне, я считаю, сегодня такое решение требуется и в наших отношениях Россия и Китая", – заявил Титов.
По его словам, для решения сложностей с Ираном в сфере банковского обслуживания, "был выделен специальный банк, который занимается этими расчетами".
"И поэтому я считаю, что да, должно быть специальное поручение специальному институту, который бы занимался этими расчетами, если будет необходимо", - подчеркнул он.
1311002
Обсудить 1
Борис ТитовКитайРоссияЭкономика
Рекомендуем
Эльвира Набиуллина
Набиуллина: банки ряда стран хотят подключиться к российскому аналогу SWIFT
РИА
Новости
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак ответил на вопросы о возможном сохранении транзита газа через Украину
СБУ заявила о блокировке контрабанды топлива в Луганскую область из России
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
Доля нацвалют в торговле России с ЕС будет расти, считает Набиуллина
Лента
новостей
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Титов раскритиковал банки Китая за задержки по счетам юрлиц из России
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
Россия рассчитывает на льготные режимы в торговле с Китаем, заявил Титов
Андрей Слепнев
РЭЦ обсудит с Китаем организацию взаимодействия среднего бизнеса
Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов
"Эхо Москвы" обратится в ЕСПЧ по штрафу за гиперссылку на видео
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин предложил Эрдогану укрепить антитеррористическое сотрудничество
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
ЦБ изучает возможность запуска цифровой валюты
Торговый представитель РФ в КНР Сергей Инюшин
Россия договорилась с китайской Epec о торговом сотрудничестве
Заместитель председателя Госсовета КНР Ван Цишань
В Китае заявили о необходимости повышения уровня расчетов в нацвалютах
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил об угрозе "невиданного краха" американской экономики
Заседание правительства России
Сроки принятия законов по бюджетному процессу могут скорректировать
Порт города Мумбаи, Индия
Индия вводит пошлины на американские товары
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Исследование: в МФО берут займы для покупки товаров первой необходимости
03:29Ученые назвали новую опасность фастфуда
03:24В Японии неизвестный забрал у полицейского оружие и изрезал его ножом
03:04Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
02:33У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4
02:10В Киеве несколько гаражей обрушились из-за взрыва
01:52У берегов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1
01:50В Петербурге переходившие трассу утка с утятами спровоцировали ДТП
01:46В центре Киева прогремел взрыв
00:16Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек
23:59В Чехии хотят объявить дату ввода союзных войск в 1968 году Днем памяти
23:55В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
23:38Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
23:22Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай
23:20Йеменские мятежники заявили, что обстреляли два саудовских аэропорта
23:18Десятилетняя девочка выжила в ДТП с восемью погибшими под Воронежем
23:03Губернатор пообещал решить проблемы Чемодановки, где в драке погиб человек
22:59МВД подтвердило гибель восьми человек в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
22:42Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника Освободителям
22:31В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу
Лента новостейМолния