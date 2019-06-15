Титов призвал Россию и Китай создать институт для банковских расчетов

ХАРБИН (Китай), 15 июн – РИА Новости. России и Китаю необходим специальный институт для осуществления банковских расчетов в условиях, когда китайские банки из-за американских санкций стали отказывать в обслуживании российским компаниям или задерживать их переводы, заявил в субботу журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Мы слышим о проблемах, которые связаны с экспортом российской продукции на территорию Китая, вы знаете, что эта сфера в настоящее время активно развивается, это касается различных продуктов, включая продукты питания, промышленные товары, большой спектр различной продукции сегодня пользуется спросом в Китае", - рассказал Титов.

При этом говоря о проблемах, с которыми сталкиваются российские юридические лица с банковским обслуживанием в Китае из-за санкций США, Титов привел в пример то, как Китай решил такую же проблему с Ираном.

"У Китая есть уже опыт по сложным расчетам со сложной страной - это Ираном. Они решили этот вопрос на двустороннем уровне, я считаю, сегодня такое решение требуется и в наших отношениях Россия и Китая", – заявил Титов.

По его словам, для решения сложностей с Ираном в сфере банковского обслуживания, "был выделен специальный банк, который занимается этими расчетами".