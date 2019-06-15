Участники СВМДА подтвердили приверженность праву Палестины на независимость

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Участники Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) подтвердили приверженность праву палестинцев на создание независимого государства в границах на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, говорится в декларации пятого саммита СВМДА.

"Мы остаемся привержены праву палестинцев на создание независимого, полностью суверенного палестинского государства в границах по состоянию на 4 июня 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме, и мы твердо поддерживаем историческую роль Иорданского Хашимитского Королевства как хранителя святых мест в священном городе Иерусалиме", - говорится в документе, опубликованном в субботу на сайте Кремля.

В декларации отмечено также, что ситуация на Ближнем Востоке продолжает вызывать обеспокоенность. В связи с этим участники СВМДА призывают все заинтересованные стороны "выполнять соответствующие резолюции ООН в целях достижения мира, безопасности и стабильности в этом регионе".