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РИА Новости

Участники СВМДА подтвердили приверженность праву Палестины на независимость

Вчера, 11:49
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CC0 / hosny_salah / Девушки с флагом Палестины в городе Газа
Девушки с флагом Палестины в городе Газа
CC0 / hosny_salah /
Девушки с флагом Палестины в городе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Участники Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) подтвердили приверженность праву палестинцев на создание независимого государства в границах на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, говорится в декларации пятого саммита СВМДА.
"Мы остаемся привержены праву палестинцев на создание независимого, полностью суверенного палестинского государства в границах по состоянию на 4 июня 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме, и мы твердо поддерживаем историческую роль Иорданского Хашимитского Королевства как хранителя святых мест в священном городе Иерусалиме", - говорится в документе, опубликованном в субботу на сайте Кремля.
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В декларации отмечено также, что ситуация на Ближнем Востоке продолжает вызывать обеспокоенность. В связи с этим участники СВМДА призывают все заинтересованные стороны "выполнять соответствующие резолюции ООН в целях достижения мира, безопасности и стабильности в этом регионе".
"Мы также считаем необходимым возобновить переговоры по ближневосточному мирному процессу, с тем чтобы достичь решения о создании на основе международного права, соответствующих резолюций ООН и Арабской мирной инициативы двух суверенных государств, существующих рядом друг с другом в мире, гармонии, спокойствии и безопасности", - указано в документе.
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