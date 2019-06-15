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РИА Новости

Медведев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана

Вчера, 11:38
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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкИзбранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии принесения присяги народу Казахстана во время вступления в должность президента. 12 июня 2019
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии принесения присяги народу Казахстана во время вступления в должность президента. 12 июня 2019
© Sputnik / Владислав Воднев
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Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии принесения присяги народу Казахстана во время вступления в должность президента. 12 июня 2019
АЛМА-АТА, 15 июн – РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в поздравительном послании президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю его избрания главой республики приветствовал его намерения укреплять взаимоотношения с Россией, сообщила пресс-служба Токаева.
По данным пресс-службы, Медведев выразил уверенность, что под руководством Токаева продолжится реализация масштабных планов по модернизации экономики и социальной сферы, повышению уровня жизни граждан.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
13 июня, 07:36
Путин полагает, что Токаев продолжит развивать отношения с Россией
"Приветствуем ваш твердый настрой на дальнейшее развитие добрососедских и союзнических российско-казахстанских отношений, расширение интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза", - говорится в послании, которое цитирует пресс-служба.
В свою очередь председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в своей телеграмме Токаеву подчеркнула, что российско-казахстанские отношения динамично развиваются в конструктивном ключе, в том числе по парламентской линии.
"В Совете Федерации верят, что под вашим руководством Казахстан добьется новых успехов в деле укрепления государственности и подъема национальной экономики, в продвижении взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве", - написала спикер верхней палаты российского парламента.
Выборы президента прошли в Казахстане 9 июня. Итоговая явка составила 77,4%. Касым-Жомарт Токаев выиграл, набрав 70,96% голосов избирателей.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
10 июня, 09:00
Биография Касым-Жомарта Токаева
200021
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