Медведев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана

Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии принесения присяги народу Казахстана во время вступления в должность президента. 12 июня 2019

Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии принесения присяги народу Казахстана во время вступления в должность президента. 12 июня 2019

АЛМА-АТА, 15 июн – РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в поздравительном послании президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю его избрания главой республики приветствовал его намерения укреплять взаимоотношения с Россией, сообщила пресс-служба Токаева.

По данным пресс-службы, Медведев выразил уверенность, что под руководством Токаева продолжится реализация масштабных планов по модернизации экономики и социальной сферы, повышению уровня жизни граждан.

"Приветствуем ваш твердый настрой на дальнейшее развитие добрососедских и союзнических российско-казахстанских отношений, расширение интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза", - говорится в послании, которое цитирует пресс-служба.

В свою очередь председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в своей телеграмме Токаеву подчеркнула, что российско-казахстанские отношения динамично развиваются в конструктивном ключе, в том числе по парламентской линии.

"В Совете Федерации верят, что под вашим руководством Казахстан добьется новых успехов в деле укрепления государственности и подъема национальной экономики, в продвижении взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве", - написала спикер верхней палаты российского парламента.