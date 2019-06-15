Израиль не заинтересован в войне с Ливаном, считает министр обороны Бусааб

"Я не думаю, что велика вероятность военной компании Израиля против Ливана. У Израиля нет интереса в развязывании войны, также как и у Ливана, так как подобная война будет болезненной. Также как для Ливана и его народа и инфраструктуры подобная война отразится отрицательно, отрицательно она скажется и на Израиле. И израильтяне это знают", - сказал Бусааб.