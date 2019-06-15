Израиль не заинтересован в войне с Ливаном, считает министр обороны Бусааб

БЕЙРУТ, 15 июн - РИА Новости. Израиль не заинтересован в развязывании войны с Ливаном, подобная война будет "болезненной", заявил в интервью РИА Новости министр обороны Ливана Ильяс Бусааб.
"Я не думаю, что велика вероятность военной компании Израиля против Ливана. У Израиля нет интереса в развязывании войны, также как и у Ливана, так как подобная война будет болезненной. Также как для Ливана и его народа и инфраструктуры подобная война отразится отрицательно, отрицательно она скажется и на Израиле. И израильтяне это знают", - сказал Бусааб.
Министр выразил сомнения, что война может случиться из-за разногласий напрямую между Ливаном и Израилем, однако ситуация может измениться, по его словам, если противостояние окажется на региональном уровне.
"Ливан сделает все возможное, чтобы отстоять свое независимую позицию и не быть втянутым в региональное противостояние", - отметил Бусааб.