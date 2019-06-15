Акимов заявил об оптимизме в телекоммуникационном сотрудничестве с Китаем

ХАРБИН (Китай), 15 июн – РИА Новости. Россия оптимистично настроена на развитие сотрудничества с КНР в телекоммуникационной сфере несмотря на глобальную ситуацию, которую усложняют односторонние действия США, заявил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Мир и данная сфера (связи) сейчас в результате необоснованных и односторонних действий США и их союзников находится в очень тревожном состоянии, потому что технологическое единство мира и свобода технологических обменов сейчас поставлена под вопрос", - заявил Акимов на полях VI российско-китайского ЭКСПО, отвечая на вопрос о перспективах наращивания сотрудничества РФ и КНР в сфере связи.

"Мы, конечно, очень внимательно за этим наблюдаем, но независимо от развития глобальной ситуации мы с большим оптимизмом смотрим на продвижение российских решений в Китае и работу китайских компаний в России. Крупных лидеров, таких как Huawei, который является провайдером очень многих решений, современных и перспективных, в том числе и по развитию связи пятого поколения", - сказал вице-премьер.