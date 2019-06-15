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РИА Новости

Акимов заявил об оптимизме в телекоммуникационном сотрудничестве с Китаем

Вчера, 08:02
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Максим Акимов. Архивное фото
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов. Архивное фото
ХАРБИН (Китай), 15 июн – РИА Новости. Россия оптимистично настроена на развитие сотрудничества с КНР в телекоммуникационной сфере несмотря на глобальную ситуацию, которую усложняют односторонние действия США, заявил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов.
"Мир и данная сфера (связи) сейчас в результате необоснованных и односторонних действий США и их союзников находится в очень тревожном состоянии, потому что технологическое единство мира и свобода технологических обменов сейчас поставлена под вопрос", - заявил Акимов на полях VI российско-китайского ЭКСПО, отвечая на вопрос о перспективах наращивания сотрудничества РФ и КНР в сфере связи.
"Мы, конечно, очень внимательно за этим наблюдаем, но независимо от развития глобальной ситуации мы с большим оптимизмом смотрим на продвижение российских решений в Китае и работу китайских компаний в России. Крупных лидеров, таких как Huawei, который является провайдером очень многих решений, современных и перспективных, в том числе и по развитию связи пятого поколения", - сказал вице-премьер.
Акимов отметил, что стороны могут развивать сотрудничество в сфере кибербезопасности, обеспечения борьбы с киберугрозами, сотрудничество в сфере разработки решений для интернета вещей, мобильных операционных платформ, промышленных решений.
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов. Архивное фото
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