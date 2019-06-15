Российский торгпред оценил возможности наращивания поставок сои в Китай

ХАРБИН(Китай), 15 июн – РИА Новости. Россия имеет все предпосылки, чтобы стать ключевым поставщиком сои в Китай, заявил РИА Новости торгпред РФ в КНР Сергей Инюшин.

"Сейчас переговоры по поводу увеличения объёмов производства данной продукции (сои - ред.) ведутся, в том числе предпринимаются усилия с российской стороны - соответствующими министерствами и ведомствами. На текущий момент мы не является ключевым поставщиком сои в Китай, но имеем к этому все предпосылки", - заявил Инюшин на полях VI Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине.

Торгпред отметил, что соя является стратегическим продуктом, объемы импорта которого в Китай "могут в перспективе достигать в суммарном выражении 40-45 миллиарда долларов в год, это очень крупная статья импорта для Китая". Он добавил, что соя является одной из основных кормовых культур, она имеет важное значение для китайского животноводства, поэтому "КНР заинтересована в наличии надежных поставщиков данной продукции".

"В этой связи логично предположить, что Китай ведет переговоры со странами, которые являются потенциальными поставщиками сои, не только с Россией", - подчеркнул торгпред.

Комментируя вопрос о том, что на фоне торговой войны с США Китай все активнее ищет новых поставщиков, и Латинская Америка имеет все шансы занять важнейшие позиции, потеснив Россию, Инюшин отметил, что страны Латинской Америки всегда занимали ведущие позиции в этой отрасли, особенно Бразилия, поэтому опасаться, что они полностью займут этот рынок, не стоит - они уже заняли то место на рынке, которое хотели.

По его мнению, сейчас скорее нужно говорить о том, что у России появилась хорошая возможность для наращивания поставок данного вида продукции.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что Россия планирует в ближайшее время в разы увеличить поставки сои в Китай - до 3,7 миллиона тонн в год. Для сравнения - в 2018 году РФ поставили на китайский рынок чуть больше 800 тысяч тонн при том, что КНР ежегодно необходимо более 100 миллионов тонн сои.