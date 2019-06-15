В США в аэропорту при прохождении контроля у пассажира загорелась сумка

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сотрудники аэропорта в Западной Вирджинии в США сообщили, что у пассажира загорелась ручная кладь при прохождении через контрольно-пропускной пункт, Сотрудники аэропорта в Западной Вирджинии в США сообщили, что у пассажира загорелась ручная кладь при прохождении через контрольно-пропускной пункт, сообщает The Associated Press.

Инцидент произошел в аэропорту Чарлстона. По словам его сотрудников, взорвались две литиевые батареи, подключенные к зарядному устройству в сумке пассажира. Полиция потушила огонь, травм или задержек рейсов не было. Турист продолжил путешествие.

Директор аэропорта Терри Сэйр подчеркнул, что пассажиры должны ознакомиться с правилами транспортной безопасности перед полетом.