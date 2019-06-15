Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-15T17:13Z
https://ria.ru/20190615/1555585408.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151543/52/1515435228_0:248:4748:2918_1036x0_80_0_0_bbf09b9550043b0374e652e98a336d8b.jpg
РИА Новости
Туризм

В США в аэропорту при прохождении контроля у пассажира загорелась сумка

Вчера, 17:13
70
© Depositphotos / edmond77Девушка убирает ручную кладь в отсек в салоне самолета
Девушка убирает ручную кладь в отсек в салоне самолета
© Depositphotos / edmond77
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сотрудники аэропорта в Западной Вирджинии в США сообщили, что у пассажира загорелась ручная кладь при прохождении через контрольно-пропускной пункт, сообщает The Associated Press.
Инцидент произошел в аэропорту Чарлстона. По словам его сотрудников, взорвались две литиевые батареи, подключенные к зарядному устройству в сумке пассажира. Полиция потушила огонь, травм или задержек рейсов не было. Турист продолжил путешествие.
Директор аэропорта Терри Сэйр подчеркнул, что пассажиры должны ознакомиться с правилами транспортной безопасности перед полетом.
Издание уточняет, что перевозка литиевых батарей мощностью более 100 ватт допускается лишь с разрешения авиакомпании, пассажир может взять с собой не более двух таких источников питания.
Девушка в самолете
15 февраля, 23:07
В США на борту самолета произошел пожар из-за электронной сигареты
000000
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмСША
Рекомендуем
Еда и напиток на борту самолета
Авиакомпания предложила пассажиру еду, приготовленную больше года назад
РИА
Новости
Челябинские полицейские нашли похищенного отцом ребенка
Юрий Бойко
Партия Бойко подала документы для регистрации на выборы в Раду
Окрестности города Мцхета. Место слияния рек Кура и Арагви
В Грузии погиб турист из Германии
Лента
новостей
На Урале уснувший за рулем водитель устроил смертельное ДТП
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские телеканалы готовят фейки о нарушениях "Минска", заявили в ЛНР
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД рассчитывает, что трибунал по Черному морю примет доводы России
Здание ЦИК Украины
Фигуранта "газового дела" не зарегистрировали кандидатом в депутаты Рады
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фали
В Эр-Рияде призвали жестко ответить на угрозу поставкам энергоносителей
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Биография режиссера Франко Дзеффирелли
Airbus A320 в аэропорту Шереметьево в Москве
"Аэрофлот" прокомментировал инцидент с дебоширом на рейсе Барселона-Москва
Вход на Ваганьковское кладбище в Москве
Представитель Ваганьковского кладбища опроверг сообщения о взрыве
Выступление кабаре-дуэта Академия
Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым
Капсульный отель Aerosleep в аэропорту Пулково
Российские туристы рассказали, чем хороши капсульные отели
Итальянский астронавт Лука Пармитано
Итальянский астронавт после тренировки в ЦПК сравнил себя с выжатым носком
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24В Японии неизвестный забрал у полицейского оружие и изрезал его ножом
03:04Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
02:33У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4
02:10В Киеве несколько гаражей обрушились из-за взрыва
01:52У берегов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1
01:50В Петербурге переходившие трассу утка с утятами спровоцировали ДТП
01:46В центре Киева прогремел взрыв
00:16Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек
23:59В Чехии хотят объявить дату ввода союзных войск в 1968 году Днем памяти
23:55В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
23:38Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
23:22Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай
23:20Йеменские мятежники заявили, что обстреляли два саудовских аэропорта
23:18Десятилетняя девочка выжила в ДТП с восемью погибшими под Воронежем
23:03Губернатор пообещал решить проблемы Чемодановки, где в драке погиб человек
22:59МВД подтвердило гибель восьми человек в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
22:42Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника Освободителям
22:31В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу
22:29Роскосмос уточнил, что пожар произошел на прилегающей к ЦНИИмаш территории
22:22В Госдуме с иронией восприняли слова Порошенко о трезубце в Севастополе
Лента новостейМолния