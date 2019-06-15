Межгосударственные отношения России и Палестины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики во время встречи в Москве

Официальной датой установления двусторонних российско-палестинских отношений считается 1974 год , когда в Москве было открыто представительство Организации Освобождения Палестины.

18 ноября 1988 года СССР официально признал Государство Палестина, провозглашенное тремя днями ранее в Алжире на сессии Палестинского национального совета. В январе 1990 года Палестинское представительство в Москве стало Посольством Государства Палестина, возглавляемым послом. В августе 1995 году в Газе начало функционировать Представительство Российской Федерации при Палестинской национальной администрации (ПНА). В марте 2004 года Представительство было переведено в Рамаллу.

После образования в мае 1994 года Палестинской национальной администрации (ПНА) российско-палестинские отношения вышли на межгосударственный уровень.

Россия стала первой зарубежной страной, которую 30 января – 1 февраля 2005 года посетил избранный глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас. Всего с 2005 года по 2018 год Махмуд Аббас 19 раз посещал Россию

Президенты Российской Федерации посещали палестинские территории трижды.

29 апреля 2005 года президент РФ Владимир Путин стал первым действующим руководителем РФ, посетившим Палестинскую автономию. В ходе переговоров Путина с Аббасом российская сторона подтвердила, что "продолжит оказание помощи Палестине в становлении собственной государственности", в "развитии экономики, в том числе в секторе Газа".

18 января 2011 года состоялся рабочий визит президента России Дмитрия Медведева в Палестину (в Иерихон).

26 июня 2012 года прошел второй рабочий визит президента РФ Владимира Путина на палестинские территории. В Вифлееме в резиденции главы ПНА Владимир Путин и Махмуд Аббас обсудили палестино-израильское урегулирование, вопросы восстановления межпалестинского согласия, двустороннего взаимодействия. Было подписано межправительственное соглашение о статусе и условиях деятельности Российского музейно-паркового комплекса в Иерихоне.

Владимир Путин и Махмуд Аббас торжественно открыли в Вифлееме Российский центр науки и культуры.

11 ноября 2016 года Палестину с рабочим визитом посетил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, он провел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посещал палестинские территории в сентябре 2004 года, в октябре 2005 года, в сентябре 2006 года, в июне 2007 года, в марте 2008 года, в феврале 2009 года и июне 2010 года в рамках рабочих поездок по странам Ближнего Востока. В ходе ближневосточного турне в ноябре 2012 года Сергей Лавров встречался с Махмудом Аббасом в Аммане.

На регулярной основе в сентябре проводятся встречи Сергея Лаврова с Махмудом Аббасом в Нью-Йорке в период созыва сессий Генеральной Ассамблеи ООН.

В феврале 2014 года состоялся рабочий визит в Палестину председателя Государственной Думы Сергея Нарышкина, в феврале 2016 года Палестину посетила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Россия – участник созданного в 2001 году ближневосточного "квартета" международных посредников (наряду с США, ЕС и ООН), обеспечивающего внешнее сопровождение процесса арабо-израильского урегулирования. "Четверка" регулярно проводит свои встречи на уровне министров и их спецпредставителей.

В ходе визита Махмуда Аббаса в Россию в апреле 2015 года было заключено Соглашение о создании Межправительственной Российско-Палестинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК). Очередное третье заседание межправкомиссии прошло 7 ноября 2018 года в Рамалле (Палестина).

В последние годы отмечается рост взаимного товарооборота, при этом статистические данные по его объему разнятся. По данным палестинской стороны товарооборот составляет более 10-15 миллионов долларов, а по данным российских таможенных органов – товарооборот составляет почти 4 миллиона долларов.

Россия, прежде всего, поставляет сельхозпродукцию – муку, зерно, а также металлоизделия. Из Палестины поставляется сельскохозяйственная продукция – масленичные, орехи.

Исходя из понимания непростых реалий, в которых находится Палестина, Россия регулярно оказывает ей финансовую помощь как на двусторонней основе, так и по линии международных организаций, и в целом содействует развитию палестинской экономики. 10 октября 2016 года вступили в силу решения ЕЭК , которые освобождают палестинскую продукцию, включенную в перечень преференциальных товаров, от таможенных пошлин при ввозе на территорию стран ЕАЭС.

Россия и Палестина разрабатывают ряд проектов в сфере сельского хозяйства, создания совместных предприятий в промышленных зонах в Вифлееме и Иерихоне.

Ведомства России и Палестины активно взаимодействуют по вопросам образования, культуры и туризма. В ноябре 2018 года в Москве и Санкт-Петербурге прошли Дни культуры Палестины в России.

В октябре 2010 года было завершено строительство музейно-паркового комплекса (МПК) в Иерихоне. В торжественной церемонии его открытия в январе 2011 года участвовал Дмитрий Медведев. 26 июня 2012 года в присутствии Владимира Путина и Махмуда Аббаса был открыт Российский центр науки и культуры в Вифлееме. 1 сентября 2014 года в Вифлееме при российском финансовом участии открылась средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением русского языка. В мае 2017 года в Вифлееме открылся возведенный при российском участии многофункциональный комплекс, включающий зал для единоборств, музыкальную школу и бизнес-центр.