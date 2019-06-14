СМИ узнали о возможном назначении Климкина послом в США

КИЕВ, 14 июн - РИА Новости. Министра иностранных дел Украины Павла Климкина могут отправить послом в США, передает в пятницу агентство УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
Ранее замглавы администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил, что глава государства Владимир Зеленский повторно просит Верховную раду уволить Климкина и назначить на должность министра иностранных дел замглавы его администрации Вадима Пристайко. Климкин после вступления Зеленского в должность президента сам подал заявление об отставке.
"Он поедет послом в Соединенные Штаты. Это произойдет в ближайшее время, конечно, если будут решены все формальности", - сообщил собеседник агентства.
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На прошлой неделе Рада отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Украины Климкина, министра обороны Степана Полторака и главу Службы безопасности Василия Грицака. После этого она приступила к рассмотрению во втором чтении Избирательного кодекса, из-за большого количества поправок к нему это процесс может растянуться на недели. Согласно календарному плану, Рада будет работать в пленарном режиме до 12 июля.
Послы Украины в иностранных государствах назначаются и увольняются президентом по представлению министра иностранных дел.
13 июня, 08:31"Подыграли Украине". США "переименовали" КиевСовет США по географическим названиям переименовал Киев. В международной базе название украинской столицы будет писаться "Kyiv", а не "Kiev", как раньше. Председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко прокомментировал эти действия.