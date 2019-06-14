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РИА Новости

СМИ узнали о возможном назначении Климкина послом в США

Вчера, 18:13
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
КИЕВ, 14 июн - РИА Новости. Министра иностранных дел Украины Павла Климкина могут отправить послом в США, передает в пятницу агентство УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
Ранее замглавы администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил, что глава государства Владимир Зеленский повторно просит Верховную раду уволить Климкина и назначить на должность министра иностранных дел замглавы его администрации Вадима Пристайко. Климкин после вступления Зеленского в должность президента сам подал заявление об отставке.
"Он поедет послом в Соединенные Штаты. Это произойдет в ближайшее время, конечно, если будут решены все формальности", - сообщил собеседник агентства.
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Послы Украины в иностранных государствах назначаются и увольняются президентом по представлению министра иностранных дел.
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Ситуация на УкраинеПавел КлимкинСШАУкраинаВ мире
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