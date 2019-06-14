Россия призвала к сдержанности на фоне инцидента в Оманском заливе

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Москва призвала все стороны к сдержанности в ситуации с атакой на танкеры в Оманском заливе, отмечая, что иранофобская линия США способствует искусственному нагнетанию ситуации вокруг инцидента, говорится в комментарии МИД России.
"Обеспокоены напряженностью в Оманском заливе. Фиксируем свидетельства искусственного нагнетания обстановки, чему во многом способствует иранофобская линия США. Призываем все стороны к сдержанности", - говорится в комментарии ведомства.
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив при этом конкретных доказательств. В Тегеране назвали эти обвинения безосновательными. В МИД РФ, в свою очередь, призвали провести расследование инцидента и дождаться его итогов, призвав не делать скоропалительных выводов.