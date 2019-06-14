Власти Ростовской области направят средства на завершение долгостроев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн - РИА Новости. Около 1,5 миллиарда рублей будет направлено на завершение строительства проблемных домов в Ростовской области в ближайшие три года, сообщает правительство региона.

"Бюджетом Ростовской области на 2019-2021 годы предусмотрены средства для предоставления субсидий в размере 1,5 миллиарда рублей, которые будут направлены на завершение строительства 13 проблемных домов", - говорится в сообщении.

Субсидии будут направлены объединениям дольщиков для возмещения затрат на обследование технического состояния проблемных домов, разработку проектной документации для завершения строительства, проведения экспертизы, на авансирование затрат по выполнению строительных работ, технологическому присоединению проблемных объектов к сетям инженерной инфраструктуры, а также для осуществления строительного контроля и авторского надзора.

"В Ростовской области созданы благоприятные условия для привлечения инвесторов, которые обеспечивают завершение строительства проблемных объектов либо предоставляют жилые помещения гражданам в иных многоквартирных домах. При этом инвестор получает компенсацию в виде земельного участка, предоставляемого ему в аренду без проведения торгов", - приводятся слова министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергея Куца.