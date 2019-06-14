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РИА Новости
Ростовская область

Власти Ростовской области направят средства на завершение долгостроев

Вчера, 17:07
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн - РИА Новости. Около 1,5 миллиарда рублей будет направлено на завершение строительства проблемных домов в Ростовской области в ближайшие три года, сообщает правительство региона.
"Бюджетом Ростовской области на 2019-2021 годы предусмотрены средства для предоставления субсидий в размере 1,5 миллиарда рублей, которые будут направлены на завершение строительства 13 проблемных домов", - говорится в сообщении.
Субсидии будут направлены объединениям дольщиков для возмещения затрат на обследование технического состояния проблемных домов, разработку проектной документации для завершения строительства, проведения экспертизы, на авансирование затрат по выполнению строительных работ, технологическому присоединению проблемных объектов к сетям инженерной инфраструктуры, а также для осуществления строительного контроля и авторского надзора.
"В Ростовской области созданы благоприятные условия для привлечения инвесторов, которые обеспечивают завершение строительства проблемных объектов либо предоставляют жилые помещения гражданам в иных многоквартирных домах. При этом инвестор получает компенсацию в виде земельного участка, предоставляемого ему в аренду без проведения торгов", - приводятся слова министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергея Куца.
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В 2018 году губернатором Ростовской области Василием Голубевым был утвержден инвестиционный проект, реализуемый группой компаний "Югстройинвест", в рамках которого подписано соглашение о получении квартир 773 обманутыми дольщиками. Благодаря разработанному комплексу мер господдержки в 2018 году в области были восстановлены права более 1130 пострадавших участников долевого строительства по 38 многоквартирным домам.
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